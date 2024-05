Sebastian Burduja și-a prezentat planul pentru București. Care este viziunea pe care o impune candidatul PNL

"Eu am fost aici să-mi lansez o carte. E o invitaţie deschisă pentru toţi bucureştenii. Din punctul meu de vedere, atât timp cât un bucureştean vrea binele acestui oraş, el va alege schimbarea. Au fost opt ani de eşec, din păcate, pentru Capitală, de dezamăgiri şi cred că ceea ce am încercat, ceea ce ne străduim să facem este să le prezentăm bucureştenilor cu adevărat un plan nou pentru dezvoltarea oraşului", a spus Burduja, după lansarea oficială a cărţii la standul Litera din cadrul Salonului Internaţional de Carte Bookfest.



Întrebat despre aşa-zisa cerere de a se retrage din cursa pentru Capitală care ar fi fost adresată de PSD primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, candidat din partea PUSL la funcţia de edil general, care a luat parte la lansare, Burduja a afirmat: "Nimeni nu trebuie să se retragă".



El a mai spus că este "convins" că retragerea lui Piedone nu ar spori şansele Gabrielei Firea şi că "nu se pune această problemă".



"Trăim într-o democraţie, fiecare concurent are o opţiune, un program pentru bucureşteni şi aşa e corect. Cei care fac presiuni sau încearcă să-i determine pe alţii să se retragă înseamnă că nu au suficiente argumente pentru a câştiga încrederea şi votul bucureştenilor. Bucureştenii nu sunt nici pe culori, nici nu li se poate dicta cu cine să voteze. Ei vor alege omul care are cel mai bun plan, cea mai bună echipă şi rezultate probate până acum în cariera publică. (...) Hai să-i respectăm pe bucureşteni! Puterea este la ei. Vedeţi toate sondajele acestea, cotele de la casele de pariuri. Sunt totuşi 34 de ani. Asta înseamnă democraţia, să te duci la vot cu conştiinţa împăcată şi să-l alegi pe cel mai bun, pe cel care te reprezintă, nu pe cum îţi dictează unii şi alţii să votezi sau cum încearcă să manipuleze", a mai spus Burduja.