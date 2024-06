USR, în campanie de linșaj online: Denigrarea președintelui AEP, pe pagina de Facebook a lui Clotilde Armand

Biroul Electoral Central a respins, la finalul săptămânii trecute, două cereri formulate de Alianța Dreapta Unită (USR – PMP – Forța Dreptei) de anulare a alegerilor de la Sectorul 1, unde Clotilde Armand a pierdut funcția de primar în favoarea candidatului PSD-PNL, George Tuță, cu o diferență de peste 500 de voturi. În 12 iunie, ADU a formulat o cerere de anulare a alegerilor de la Sectorul 1, pe considerentul că „suspectează o tentativă de fraudare a alegerilor în circumscripția Sectorului 1”. În cerere, se invocă „nereguli în procesul de votare, precum și în procesul de numărare a voturilor., existând suspiciunea că rezultatul votului nu a fost cel real, suspiciunea numării și a consemnării incorecte a rezultatelor votării”.

Biroul Electoral Central arată că petenții nu au transmis și probe în dovedirea celor menționate, iar cererea de anulare a alegerilor se putea face numai în termen de 48 de ore de la închiderea votării, sub sancțiunea decăderii, motiv pentru care cererea a fost respinsă ca tardivă, decizia fiind definitivă.

BEC a mai primit o cerere de anulare a alegerilor de la Sectorul 1, tot din partea ADU, tot fără să dețină și probele necesare, cerere care a fost de asemenea respinsă, ca neîntemeiată, printr-o hotărâre definitivă.

Propagandă suburbană și dezinformare pe contul oficial al unui primar în funcție

Pe pagina de Facebook a lui Clotilde Armand, toată săptămâna trecută, a fost desfășurată o amplă operațiune de denigrare a președintelui Autorității Electorale Permanente (AEO), Toni Greblă. La postările publicate de încă primărița în funcție a Sectorului 1, există sute de comentarii de susținere a lui Clotilde Armand, de denigrare a PSD și PNL, da și atacuri fără precedent la adresa lui Toni Greblă. În „bula” de Facebook a susținătorilor lui Clotilde Armand se propagă mesajul că Toni Greblă este un „infractor”, „fost pușcăriaș“, „condamnat pentru corupție pe vremea când era judecător la CCR, „pus de PSD la șefia AEP ca să fraudeze alegerile”.

Spre exemplu, Petruță Frocosaru comentează că „Vorbiți cu Pușcărie de Greblă?”. Cornel Ichim îi scrie lui Clotilde Armand că „Ce poți comenta despre o persoană acuzată de nerespectarea legii săvârșită când era judecător la CCR????”. Eugen Laze comentează: „Greblă, cel mai mare hoț al ultimelor decenii”, iar Ioana Hurdubaie scrie că „l-au pus pe fostul deputat pesedist infractor Toni Greblă șef la AEP. Și adjunctul de la AEP este tot un infractor”. Mai departe, Aurel Florea în numește „Greblă, fostul infractor”. Iar însăși Clotilde Armand consimte la o astfel de avalanță de invective, comentând: „Sunt probleme și în restul țării. Acest proces electoral a fost un haos organizat cu bună știință de Toni Greblă”.

Costi Grecu comentează, la o altă postare, că „oricine știe ce funcții a avut acest Greblă în ultimii 35 de ani înțelege de ce a fost pus șef acolo. E prea simplu de înțeles. Omul a fost pus acolo pentru ca cineva să se asigure că va câștiga alegerile cine trebuie”. Adrian Ștefănescu merge și mai departe și comentează că „Știau PSD-iștii foarte bine de ce l-au plasat la AEP. Venea un an plin de alegeri și aveau nevoie de un fost pușcăriaș la Autoritatea Electorală Permanentă”.

Greblă va răspunde acestor atacuri pe căi legale

Toate aceste comentarii, care se regăsesc public la postările prin care Clotilde Armand încerca să convingă că a pierdut alegerile prin fraudă, acreditează ideea că președintele AEP a suferit o condamnare penală cu executare. Contactat telefonic, după ce, în prealabil a primit toate aceste comentarii, Toni Greblă a declarat, în exclusivitate pentru „Jurnalul”, că aceste manifestări dovedesc o necunoaștere a legii și că AEP, odată declanșat procesul de vot, nu mai are nicio atribuție legată de desfășurarea procesului electoral. „De la ora 7.00, în 9 iunie, când a început procesul de votare, AEP nu mai are cum să se implice în procesul electoral. Dacă cineva știe și are probe că s-a intervenit în vreun fel în actul de votare, să depună plângeri penale”, a transmis Toni Greblă.

Președintele AEP transmite că „până la definitivarea procesului electoral, nu voi reacționa în niciun fel față de astfel de manifestări publice. După ce se închid alegerile, voi lua în calcul să reacționez conform legii”. Toni Greblă arată că este obișnuit cu astfel de atacuri la adresa imaginii sale.

Reamintim că Toni Greblă a fost unul dintre judecătorii CCR care s-au opus legilor „Big Brother”, pe care SRI, la conducerea căruia se afla Florian Coldea, dorea să le implementeze în România. Drept răspuns, DNA, sub mandatul Laurei Codruța Kovesi, i-a fabricat judecătorului un dosar penal, i-a montat tehnică de înregistrare audio-video în baie, în dormitor și în mașină, fiind acuzat de lucruri despre care Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că sunt neîntemeiate, astfel încât l-au achitat, atât pe fond, cât și în apel, definitiv, pentru că fapta nu există. Acuzațiile, mai mult decât bizare, invocau o pretinsă șpagă primită în rochii pentru soție de la un cumătru și în export de carne de struț în Rusia, încălcând un embargo instituit de Moscova statelor UE.

Dreapta Unită, bătută de AUR la toate alegerile locale din 9 iunie

Ieri, Biroul Electoral Central a publicat ultimele date extrase din procesele verbale de centralizare a rezultatelor alegerilor locale la nivel național. USR a ieșit pe locul al patrulea la toate categoriile. Astfel, la alegerile pentru funcția de primar, ADU (USR – PMP – Forța Dreptei) a obținut 5,49% din voturi. Pe locul al treilea se clasează AUR, cu 6,39%. Locul 2 este ocupat de PNL, cu 30,27%, iar pe primul loc se află PSD, cu 35,56%.

La alegerile pentru desemnarea consiliilor locale, USR a obținut 5,85% din voturi, fiind depășit de AUR, cu 9,58%. Pe locul al doilea se află PNL, cu 26,88%, iar pe primul loc se află PSD, cu 35,54%.

La votul pentru consiliile județene, ADU a luat 7,78%, AUR 11%, PNL 28,53%, iar PSD 34,66%. În ceea ce privește rezultatele pentru alegerea președinților de consilii județene, ADU a obținut 7,89% din voturi, AUR 9,85%, PNL 30,08%, iar PSD 37,16%.