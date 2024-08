Candidatul unic a câștigat! Ciolacu, votat aproape unanim la șefia PSD

Marcel Ciolacu a fost votat la Congresul Național de majoritatea celor prezenți.

El a avut 2.257 de voturi „pentru”, șase „împotrivă” și cinci „abțineri”.

Au fost 2.264 de voturi exprimate.

Prim-vicepreședinți sunt Sorin Grindeanu și Daniel Băluță. Vicepreședinți: Florin Jianu, Lia Olguța Vasilescu, Gheorghe Șoldan, Gabriel Zetea, Vasile Dîncu, Victoria Stoiciu, Mihnea Costoiu, Elisabeta Lipă, Marian Neacșu, Dumitrița Gliga, Corneliu Ștefan, Ionuț Pucheanu, Claudiu Manda, Laurențiu Nistor, Radu Moldovan, Dragoș Penea. Secretar general rămâne Paul Stănescu, iar președinte al Consiliului Național este Mihai Tudose.

„Sunt foarte mândru de desfășurarea Congresului, dar mai ales de echilibrul pe care l-am găsit în interiorul partidului. Am văzut tot felul de comentarii în ceea ce privește schimbările din conducerea partidului, dar astăzi am fost foarte atent la dumneavoastră și am sentimentul că am fost cu toții de acord. Un partid trebuie să aibă și stabilitate, trebuie să fie deschis, trebuie să acorde locul cuvenit doamnelor, trebuie să țină cont de câștigătorii din alegeri, și, mai ales, un partid care vrea să aibă viitor trebuie să aducă cât mai mulți tineri în conducerea lui și trebuie să îi lase și să îi încurajee să devină decidenți”, a spus Marcel Ciolacu, după ce a recâștigat șefia partidului și a fost declarat oficial candidat al PSD la alegerile prezidențiale.

Ciolacu s-a adresat, în finalul congresului, lui Sorin Grindeanu, ales prim-vicepreședinte și lui Mihai Tudose, ales președinte al Consiliului Național spunând: „Mihai, Sorin, trimiteți-mă la Cotroceni fiindcă altfel va fi greu să scăpați de mine”.

(sursa: Mediafax)