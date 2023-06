Drulă, către Ciolacu: La partea de grafice colorate vă dădea clasă Dragnea

„V-am ascultat cu foarte mare atenție discursul și am auzit un adevărat festival al promisiunilor. Măsura acțiunii unui om politic sunt însă faptele, nu vorbele și dumneavoastră sunteți la guvernare de un an și jumătate. Astăzi veți prelua doar formal rolul de prim-ministru și scăpați de corvoada de a-l avea pe domnul Ciucă în față, dar în realitate această guvernare este la putere de un an și jumătate, iar promisiunile făcute atunci au fost încălcate”, a spus Cătălin Drulă în discursul rostit în Parlament la ședința de învestire a Guvernului Ciolacu.

Acesta a criticat programul de guvernare, despre care a spus că contține cifre umfalte.

„Am văzut acel program de guvernare, e o colecție de proiecții false, de cifre umflate, deficitul nu va fi niciun fel cât e acolo, de promisiuni și foarte mult copy-paste și vreau să vă spun domnule Ciolacu că la partea de grafice colorate vă dădea clasă Dragnea”, a adăugat Cătălin Drulă.

(sursa: Mediafax)