Ce spune Florin Cîțu despre alegerile anticipate dorite de PSD

Totodată, liberalul îl sfătuiește pe Ciolacu să discute cu președintele Klaus Iohannis, despre o eventuală decizie privind anticipatele.

„Știți foarte bine că în 2020 a fost un vot pentru dreapta în România. Eu zic că revin la mesajul pe care l-am avut până acum: am făcut un compromis, un compromis pentru stabilitatea României, pentru stabilitatea economică a României, într-o perioadă foarte, foarte dificilă. Nu vă face un compromis care să ducă România în comunism. Asta vă spun clar, oricât de mult s-ar supăra sau s-ar alinta cineva. Asta să fie foarte clar”, a spus Florin Cîțu.

Totodată, liberalii vor să mențină această coaliție și să fie respectate toate măsurile din programul de guvernare.

„Să știți că, pe partea bună, eu am văzut atunci când președintele PSD, domnul Ciolacu, nu a luat partea unor miniștri care au venit cu aberația economice în spațiul public și asta am apreciat la domnia sa de fiecare dată. Că domnia sa este supărat pe unii și că nu merge guvernarea asta este e problema domniei sale și a Partidului Social Democrat. Nu este problema noastră, dar pe viitor aș aprecia să mă sune dacă are ceva de spus. Eu zic că domnul președinte a spus foarte bine, l-ați auzit pe domnul Klaus Iohannis care a spus că guvernarea merge bine. Sunt de acord ! Acest guvern merge bine pentru condițiile dificile prin care trecem. Pentru această perioadă dificilă, Guvernul își face treaba, caută soluții, noi suntem aici să-l susținem toate demersurile Guvernului care vin cu soluții pentru români, dar repet, soluții care duc România mai departe pe parcursul european, pe un parcurs al a economiei de piață, pe un parcurs al dezvoltării economice, nu se pun apoi în comunism”, a explicat liberul PNL.

Președintele PSD Marcel Ciolacu susține că, dacă PSD iese de la guvernare, în România vor avea loc alegeri anticipate.