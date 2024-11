Candidați pentru Cotroceni: Ciolacu, Ciucă, Geoană, Lasconi. Care ar fi cel mai nepotrivit președinte?

Ediția specială a fost moderată, joi seara, de Mihai Gâdea, la Antena3 CNN.

Întrebare Mircea Badea, jurnalist Antena 3 CNN, pentru echipa Elenei Lasconi: „Cum se va raporta la soluția celor două state în Orientul Mijlociu? S-a consultat cu specialiști?”

Ionuț Moșteanu: „Se va consulta, cu siguranță. Politica externă e apanajul președintelui în care trebuie să lucreze. Soluția aceasta e soluția cu care e de acord România, nu cred că se va schimba acest lucru.”

Dominic Fritz: „Bineînțeles că o susține. E singura soluție care poate rezolva acest război foarte dur și care poată să aducă siguranță pentru Israel și demnitate pentru poporul palestinian. Lumea se întreabă dacă are experiență. Nu are experiența lui Ciolacu care a crescut 30 de ani cu combinăreli politice, a domnului Ciucă, să execute un ordin venit de la Iohannis, sau a lui Geoană, care mănâncă pișcoturi la Bruxelles. Elena a crescut profesional alături de români.”

Întrebare Cătălina Porumbel, jurnalist Antena 3 CNN, pentru echipa lui Nicolae Ciucă: „Ați ajutat la scrierea cărții lui Ciucă?”

Mircea Dinescu: „Credeți că am scris cartea și am lăudat-o? Că mi-e atât de drag de mine. N-am scris proză până la cartea domnului Ciucă. E pentru prima dată când am simțit într-un om politic esența unui om curat, cu drag de pământ și de cântece.”

Întrebare Oana Zamfir, jurnalist Antena 3 CNN, pentru echipa lui Marcel Ciolacu: „Această pace cu beneficii avută cu Iohannis ce a însemnat pentru dvs? Ce v-a dat în schimbul tăcerii?”

Citește pe Antena3.ro Un fotbalist de la Valencia a murit în urma inundațiilor catastrofale din Spania. José Castillejo avea 28 de ani

Mihai Tudose: „O să vedeți de unde și cine i-a dat beneficii. Eu știu că domnul Ciucă a semnat pentru renovarea vilei din Aviatorilor.”

Întrebare Oana Zamfir, jurnalist Antena 3 CNN, pentru echipa lui Mircea Geoană: „Considerați că statul român a fost o vacă de muls pentru bunăstarea familiei Geoană?”

Dumitru Borțun: „Credeți că am venit să sprijinim familia Geoană? Ci pe Geoană la funcția de președinte. E o strategie de a coborî nivelul dezbaterii, în loc să vorbim de problemele reale ale României. Resping întrebarea”.

Întrebare Oana Zamfir, jurnalist Antena 3 CNN, pentru echipa lui Nicolae Ciucă: „Vă delimitați de hoțiile stabilite în raportul oficial de Curtea de Conturi înregistrate în mandatele avute la Palatul Victoria?”

Mircea Dinescu: „Nicolae Ciucă e din alt aluat. E la mii de km distanță de Iohannis. E născut într-un sat din Oltenia cu dragoste și de pământ și de oamenii simpli.”

Întrebare Sergiu Cora, jurnalist Antena 3 CNN, pentru echipa Elenei Lasconi: „De unde aveți informația cu hackerii?”

Ionuț Moșteanu: „Se va clarifica la un moment dat. Tot ce a zis Elena e că a primit o informație de la cineva, a căutat cu echipa de campanie mai multe detalii și vedem în jurul lui Geoană personaje sulfuroase. Nu e vina Elenei că Geoană umblă cu dubioși.”

Sanda Nicola: „Autoritățile statului au zis că așa ceva nu există. E dezinformare.”

Dumitru Borțun: „E o problemă de etică a comunicării publice. Nu poți să vii să lansezi niște acuzații fără nicio dovadă. Această strategie de comunicare coboară dezbaterea electorală la nivel de scara blocului.”

Întrebare Robert Kiss, jurnalist Antena 3 CNN, pentru echipa lui Nicolae Ciucă: „Premierul României face jocul rușilor?”

Robert Sighiartău: „Face tot ce e posibil să câștige alegerile. Ciolacu știe foarte bine că singura lui șansă e ca Simion să fie în turul doi. E jocul pe care îl face Hrebenciuc, care e șef de campanie de facto și care ajută AUR-ul, ca Ciolacu să fie Albă ca Zăpada, în raport cu extremistul Simion. Ciolacu nu are în vedere pericolul intrării AUR în turul doi și cu un scor mare în Parlament.”

Lucian Romașcanu: „Domnul Becali, fiind cea mai credibilă sursă, a spus că Rareș Bogdan i-a spus că-l votează pe Simion în turul doi, deci mai departe ce să zicem?”

Întrebare Gina Vacariu, jurnalist Antena 3 CNN: „Cât propuneți să fie salariul președintelui?”

Sanda Nicola: „E greu să avansez o cifră. N-aș vrea ca președintele să moară de foame, să fie, bine liniștit. dar cu siguranță cheltuielile trebuie plafonate, trebuie reglementat transportul. E important de stabilit care este aeronava președintelui, pe sume rezonabile, cheltuielile să fie transparentizare.”

Ionuț Moșteanu: „Președintele are acum un salariu de 3.000 de euro net. Nu e o problemă neapărat cu salariul, ci că celelalte salarii sunt foarte mici. Beneficiile președintelui au fost nesimțite, și-a bătut joc de tot ce înseamnă respect față de banul public.”

Mircea Dinescu: „În 10 ani de zile, eu n-am auzit în Parlament sau în Guvern un politician care să vorbească despre asta, cu hotelurile. Câteva sute de politicieni au acceptat această piază rea care a condus România.”

Mihai Tudose: „E președintele României și trebuie să fie slujba cea mai bine plătită, indiferent cum îl cheamă. Este clar că sunt anumite cerințe ale funcției, nu poate să meargă și să doarmă îm gară, dar ține de bun simț. Ciolacu a zis că toate cheltuileile vor fi publice. ”

Cel mai nepotrivit președinte pentru România

Mihai Gâdea: „Care ar fi cel mai periculos președinte pentru România?”

Dumitru Borțun: „George Simion. Reprezintă un segment din populația României care trăiește într-un trecut legendar, nu înțelege lumea actuală și nu e interesată de viitorul acestei țări. Nu sunt în stare să zică nimic de viitorul țării.”

Robert Sighiartău: „Marcel Ciolacu. E în ADN-ul PSD-ului când au puterea să abuzeze de ea. El trebuie să dea multe explicații.”

Mihai Tudose: „Inutil, nu toxic, domnul Ciucă. L-am avea doar pe Iohannis.3, aceeași paradigmă, cu încă trei găuri.”

Dominic Fritz: „Cel mai toxic și periculos pentru România e George Simion și de aceea jocul PSD-ului e atât de cinic.”

Întrebare Berta Popescu, jurnalist Antena 3 CNN, pentru echipa lui Nicolae Ciucă: „Să presupunem că ajunge președinte. Va rămâne Ciucă președinte de facto al PNL? După ce președintele PNL va ajunge la Cotroceni PNL va mai face sau nu guvern cu PSD sau vreo altă alianță?”

Robert Sighiartău: „Nu vrem coaliție cu PSD pentru că s-au pus pe colțuri ca niște huligani ca să huiduie. Așa e PSD-ul, încalcă mereu regulile, nu-și respectă partenerii, de trei ani de zile România a început să scadă din punct de vedere economic. Nicolae Ciucă e un om democrat. Vă asigur că va fi un președinte dmeocrat și va lăsa PNL să funcționeze conform democrației interne. Mi-aș fi dorit ca Ciucă să fie mai riguros cu unii colegi de-ai mei care nu respectau anumite decizii.”

Berta Popescu: „Nicolae Ciucă e proiectul de țară al lui Iohannis? E un dezavantaj pentru PNL?”

Robert Sighiartău: „Etapa Klaus Iohannis s-a încheiat. A avut două mandate de președinte și România a mers pe direcția corectă. Ciucă e total diferit de Klaus Iohannis. Va fi un președinte de care are nevoie România în momente complicate.”

Întrebare Sabrina Preda, jurnalist Antena 3 CNN, pentru echipa Elenei Lasconi: „S-a întâlnit Lasconi cu Băsescu în ultimul an? Îi va urma sfaturile?”

Dominic Fritz: „Nu răspund pentru ea, dar știe că ca să fii un bun președinte trebuie să te uiți ce a fost în trecut și Băsescu a avut câteva succese importante. Sper să nu se inspire prea mult de la Iohannis și va învăța tot ce trebuie ca să fie un președinte care să bată PSD-UL.”

Întrebare Ana Maria Roman, jurnalist Antena 3 CNN, pentru echipa lui Marcel Ciolacu: „Dacă Marcel Ciolacu câștigă sau pierde alegerile cine va prelua partidul?”

Mihai Tudose: „Avem un partid foarte democratic. Avem mulți oameni care pot prelua această funcție și procesul va fi democratic.”

Întrebare Oana Zamfir, jurnalist Antena 3 CNN, pentru echipa Elenei Lasconi: „Dacă Clotilde Armand nu e penală când veți spune electoratului că ați renunțat la teza „fără penali în funcții publice”?”

Dominic Fritz: „Eu am multe dosare penale că mi se fac mereu plângeri. Dosarul lui Dan Barna a fost clasat, viceprimarul meu a avut și el un dosar penal, s-a clasat. Românii văd foarte bine care e disferența dintre dosare penale pentru spețe din ce în ce mai absurde și bani găsiți în portbagaje, șpăgi date. Nu e niciun singur USR-ist atacat pentru asta.”

Întrebare Mircea Badea, jurnalist Antena 3 CNN, pentru echipa lui Mircea Geoană: „Doamna Ana Geoană a copiat un discurs al nepoatei domnului Trump. În ce măsură a știut Mircea Geoană de asta?”

Sanda Nicola: „Am avut o discuție cu Mihaela Geoană. Asemănările sunt evidente, dar au fost și îmbunătățiri. Un lucru e cert - e o poveste identică a tuturor copiilor de înalți demnitari. E complicat să formulezi o apărare într-o chestiune în care vorbim de o familie care și-a expus pentru prima oară copiii.”

Întrebare Radu Tudor, jurnalist Antena 3 CNN: „Care e viziunea candidatului dvs. în legătură cu activitatea și controlul serviciului de informații?”

Sanda Nicola: „Mircea Geoană e fidel legislației românești.”

Ionuț Moșteanu: „Serviciile de informații în România sunt scăpate de sub controlul civil. Poziția USR - aducerea serviciilor sub un control civil real.”

Dominic Fritz: „Lasconi înțelege foarte bine că avem nevoie de servicii secrete, pentru că știm ce amenințări avem. Legile sunt făcute în anii 90 și de atunci s-au schimbat pericolele. Avem nevoie și de o reformă legislativă pentru a le transforma în servicii din secolul 21.”

Mircea Dinescu: „Am auzit de SRI doar când a fost vorba de afacerile unor oligarhi români. Ciucă nu va putea fi păcălit ca alți mandoliniști care au condus această țară, structura lui de om din armată nu va fi atinsă de această molimă.”

Lucian Romașcanu: „Lucrurile sunt simple. Marcel Ciolacu a spus ă va trebui limitat mandatul lor. Vor fi consultări, astfel încât serviciile secrete să fie conduse și de putere și de opoziție. Va fi strategia de conectare a serviciilor de informații cu aliații, ca să trăim într-o Românie sigură. Vor avea cadru legislativ adus la zi”.

Cel mai potrivit președinte pentru România

Mihai Gâdea: „De ce Mircea Geoană e cel mai potrivit?”

Sanda Nicola, susținător Mircea Geoană: „Este indiscutabilă experiența domniei sale, anvergura pe care a avut-o, cei 5 ani la NATO, sunt foarte multe motive de mândrie pentru noi într-un moment critic pentru întreaga omenire, sunt indiscutabile calitățile sale de diplomat.

Mihai Gâdea: „De ce Elena Lasconi e cea mai potrivită?”

Ionuț Moșteanu, susținător Elena Lasconi: „Elena Lasconi e un om de dreapta, și-a creat o carieră în privat, o femeie extraordinară, care muncește de dimineața până seara. La Câmpulung a redat speranța comunității. Le-a arătat că se poate, le-a dat exemplu celorlalți primari din România.”

Mihai Gâdea: „De ce Nicolae Ciucă e cel mai potrivit?”

Mircea Dinescu, susținător Nicolae Ciucă: „E singurul politician pe care nu-l bănuiesc că nu e ofițer acoperit. O bună parte din cei din politica românească așa sunt.”

Mihai Gâdea: „De ce Marcel Ciolacu e cel mai potrivit?”

Lucian Romașcanu, susținător Marcel Ciolacu: „E un om corect, cinstit, un patriot și un om credincios, echilibrat, cu răbdare și care mereu a strâns echipe și oameni lângă el și poate face același lucru și pentru societate.”

Mihai Tudose, susținător Marcel Ciolacu: „E important ca noul președinte să știe cum funcționează Guvernul, Parlamentul, să asigure echilibrul necesar între aceste instituții și să reprezinte interesele acestora și ale României la nivelul organismelor internaționale. Marcel Ciolacu știe să facă aceste lucruri și a avut multe realizări în ultimul timp.”

Update 21.00 Dezbaterea a început.

Primul tur al alegerilor prezidențiale va avea loc în 24 noiembrie, iar cel de-al doilea tur se va desfășura pe 8 decembrie.

În cursa pentru Președinție s-au înscris 14 candidați.