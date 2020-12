Cine va conduce viitorul Guvern. Ce nume de miniştri sunt vehiculate

Numele vehiculate până la această oră pentru ministerele viitorului guvern îi anunță pe Raluca Turcan sau Sorin Câmpeanu pentru Ministerul Educației și pe Vlad Voiculescu pentru Ministerul Sănătății. PNL va conduce Secretariatul General al Guvernului, scrie Mediafax

Conform unor surse din rândul celor care negociază, PNL va conduce Secretariatul General al Guvernului, UDMR va avea secretarul general adjunct, iar USR - PLUS șeful Cancelariei.

Numele vehiculate în USR PLUS:

Vicepremier – Dan Barna (USR)

Ministerul Transporturilor – Cătălin Drulă (USR)

Ministerul Fondurilor Europene – Cristian Ghinea (USR)

Ministerul Sănătății – Vlad Voiculescu – (PLUS)

Ministerul Economiei – Claudiu Năsui – (USR)

Ministerul Justiției – Stelian Ion (USR) / Dragoș Tudorache (PLUS)

Ministerul Comunicațiilor și Cercetării – Ciprian Teleman (PLUS)

Președintele Senatului – Anca Dragu (PLUS)

Numele vehiculate în PNL

Premier – Florin Cîțu

Ministerul Apărării: Nicolae Ciucă

Ministerul de Externe: Bogdan Aurescu

Ministerul de Interne: Rareș Bogdan / Laurențiu Leoreanu

Ministerul de Finanțe: Sebastian Burduja / Ionel Dancă

Ministerul Educației: Raluca Turcan (pierde funcția de vicepremier) / Sorin Câmpeanu

Ministerul Energiei: Virgil Popescu

Ministerul Muncii: Violeta Alexandru

Ministerul Culturii: se va schimba actualul ministru, se caută o variantă

Ministerul Agriculturii: Adrian Oros / Emil Dumitru

Președintele Camerei Deputaților: Ludovic Orban

Numele vehiculate în UDMR

Kelemen Hunor - vicepremier

Ministerul Dezvoltării: Cseke Attila

Ministerul Mediului: Tanczos Barna / Korodi Attila

Ministerul Tineretului și Sport: se caută un nume