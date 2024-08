 Ciolacu: 3,8 milioane de pensii cresc după recalculare; creşterea medie a pensiilor - de aproape 27%

"Începem cu subiectul aşteptat de milioane de români: recalcularea pensiilor, care este una dintre marile priorităţi ale acestei guvernări. Alături de Ministerul Muncii şi preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice ne asigurăm azi că totul este în grafic şi deciziile de recalculare pleacă vineri spre toţi pensionarii, conform planului. Din datele centralizate, 3,8 milioane de pensii cresc după recalculare, adică peste 82% din totalul pensiilor din România, iar creşterea medie a pensiilor este de aproape 27%", a precizat, miercuri, Ciolacu, la începutul şedinţei de Guvern.



Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a precizat că cei mai mulţi pensionari vor câştiga şi nimeni nu pierde.



"Am finalizat recalcularea. Nu vor mai fi pensionari care au muncit la fel, dar au pensii diferite. Guvernul Ciolacu asigură creşterea sustenabilă şi continuă a pensiilor. În lege s-a introdus un mecanism care garantează creşterea anuală a pensiilor fără a crea dezechilibre bugetare. Am eliminat pragul de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile care ar fi putut duce la îngheţarea pensiilor până în 2070", a spus Simona Bucura Oprescu.



Ministrul a menţionat că în acest an pensionarii beneficiază de două majorări.



"În 2024, cei mai mulţi dintre pensionari beneficiază de două majorări: prima majorare la 1 ianuarie 2024. Au crescut toate pensiile ca urmare a creşterii punctului de pensie cu 13,8% de la 1.785 lei la 2.032 lei. A doua majorare la 1 septembrie 2024 pentru eliminarea inechităţilor prin recalcularea tuturor pensiilor. Cei mai mulţi vor câştiga, nimeni nu pierde", a mai spus ministrul.

AGERPRES