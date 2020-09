Ciolacu se vede învingător: Am câștigat alegerile locale, partidul are capacitatea să câștige și parlamentarele

Marcel Ciolacu susține că PSD a câștigat alegerile locale, iar partidul are capacitatea să se unească și să câștige și alegerile parlamentare.

„Au cumpărat primari, au mers cu manipulări, președintele a devenit președintele PNL-ului, au încercat orice este posibil să distrugă acest partid, nu înțeleg de ce, totuși un președinte trebuie să realizeze că avem nevoie de opoziție, nu au reușit, am câștigat cu toate aceste lucruri, cu poliție pusă pe candidații noștri. Am câștigat alegerile locale, partidul are capacitatea să se unească în continuare și să câștige și alegerile parlamentare”, a spus Marcel Ciolacu, la RTV.

Acesta a acuzat că Guvernul a dat bani doar la primăriile conduse de PNL și că liberalii au „cumpărat” 148 de primari de la PSD.

„Știu că noi am câștigat în continuare același număr de primari. (...) A fost o mizerie să cumpere primari”, a mai spus liderul social-democrat.

(sursa: Mediafax)