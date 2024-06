Ciolacu, în Bavaria: Germania și România au reușit să stopeze ascensiunea partidelor extremiste

Marcel Ciolacu a ajuns luni, la München, la invitația șefului guvernului bavarez, Markus Söder „pentru a celebra împreună împlinirea a 25 de ani de cooperare instituționalizată între România și Bavaria”. Marți cei doi lideri au avut discuții și apoi au prezidat ședința comună a celor două guverne.

„Prezența mea aici este dovada relațiilor excelente de cooperare dintre România și Bavaria și vine în continuarea vizitei Prim-ministrului Markus Söder la București, în luna februarie a anului trecut, când declarația noastră guvernamentală comună a fost adaptată la contextul actual. Prin aceasta s-a impulsionat inclusiv reluarea lucrărilor Comisiei mixte guvernamentale România-Bavaria. Împreună cu miniștri români și deputatul minorității germane, am luat parte la prima ședință comună de guvern dintre România și Bavaria, în care am abordat o gamă largă de subiecte, de la dosare de politică externă și europeană, la agenda de securitate, cooperare economică, cooperare pe linie de afaceri interne, afaceri sociale și muncă”, a transmis Marcel Ciolacu.

Cei doi lideri au mai discutat despre alegeri, extinderea UE și spațiul Schengen.

„Am discutat despre situația de după alegerile europene, avem un punct comun - atât Germania, cât și România au reușit să stopeze ascensiunea partidelor extremiste la un scor în jurul a 15%. L-am felicitat pe domnul Prim-ministru Markus Söder pentru rezultatele obținute și am reafirmat necesitatea cooperării în continuare a tuturor forțelor pro-europene în interesul cetățenilor noștri și pentru consolidarea Uniunii Europene.

Discuțiile au abordat și tema procesului de extindere a Uniunii. Am reiterat sprijinul nostru ferm pentru viitorul european al partenerilor din Balcanii de Vest, precum șial Republicii Moldova și Ucrainei, pe baza meritelor proprii ale candidaților în procesele de reformă. Am exprimat, totodată, aprecierea României pentru eforturile susținute ale autorităților de la Chișinău de a implementa reformele necesare și am subliniat faptul că vom continua să sprijinim ferm și cuprinzător Republica Moldova în vederea avansării sale pe calea integrării europene. De asemenea, am discutat despre finalizarea procesului de aderare a României la spațiul Schengen, prin ridicarea cât mai curând a controalelor și la frontierele terestre. Vă mulțumesc, domnule Prim-ministru, pentru sprijinul constant, atât al dumneavoastră personal, cât și al Bavariei și al Germaniei, pentru acest deziderat al României. Ne bazăm în continuare pe susținerea dumneavoastră”, a adăugat Ciolacu.

Premierii au discutat și despre situația din Ucraina.

„Am avut, de asemenea, un schimb de idei cu privire la situația de securitate din regiunea Mării Negre, marcată de escaladarea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei din ultimele luni, care afectează inclusiv securitatea euroatlantică. Am reafirmat solidaritatea României cu Ucraina și poporul ucrainean în fața războiului ilegal și nejustificat al Rusiei și am reiterat angajamentul României de sprijin multidimensional pentru Ucraina și cooperarea strânsă cu Germania în acest sens. Am avut, totodată, un schimb de opinii cu privire la reconstrucția Ucrainei și am reconfirmat intenția României de a contribui activ la acest proces, aspect reliefat și în cadrul Conferinței privind reconstrucția Ucrainei, care a avut loc în urmă cu o săptămână, la Berlin”, a mai spus Marcel Ciolacu.

În timpul ședinței s-a vorbit și despre românii din Bavaria, care formează cea mai numeroasă comunitate străină din regiune. De asemenea, miniștrii economiei român și bavarez au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru promovarea spiritului antreprenorial și în sprijinul IMM-urilor.

