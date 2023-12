Ciolacu: Anul viitor, niciun român nu va plăti mai mult la facturi

„Vom prelungi cele două măsuri fundamentale care au dus la scăderea inflației: plafonarea prețurilor la energie și gaze și plafonarea adaosurilor comerciale la cele 21 de categorii de alimente de bază. Anul viitor, niciun român nu va plăti mai mult la facturi! Doi ani de eșec total al politicilor energetice naționale, care au culminat cu liberalizarea prețurilor la energie în plină pandemie, au fost cel mai puternic atac la adresa românilor și a mediului de afaceri românesc. Dacă nu luam măsuri, populația ar fi stat în beznă și frig și mare parte din industrie s-ar fi închis. Astăzi, avem cea mai generoasă schemă de plafonare la energie din Europa, pentru că ea acoperă cea mai mare parte din populație și economie. Vom continua să facem asta și anul viitor! Am alocat banii în buget pentru ca schema de plafonare să meargă mai departe. În același timp, vom continua să investim masiv pentru ca românii să aibă acces la energie mai ieftină. Programul privind instalarea de panouri fotovoltaice nu se modifică”, spune Marcel Ciolacu.

El menționează că românii vor putea accesa în continuare granturi de 20 de mii de lei pentru energie mai ieftină.

„În plus, am negociat în PNRR - prin programul Repower EU - un buget de 1,4 miliarde de euro prin care vom finanța zeci de mii de români, majoritatea din mediul rural, pentru a deveni independenți din punct de vedere energetic. Este cel mai ambițios program de modernizare a gospodăriilor din istoria României! În paralel, vom prelungi și măsura privind plafonarea adaosurilor comerciale la 21 de categorii de alimente de bază. În plus, îi anunț pe toți posesorii cardurilor pentru alimente că acestea vor funcționa și anul viitor, urmând să fie alimentate cu 250 de lei, la fiecare două luni”, încheie Ciolacu.

(sursa: Mediafax)