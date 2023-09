Ciolacu, despre șpaga luată de Buzatu: Eu nu am văzut niciodată atâția bani la un loc

Ciolacu a fost întrebat, luni, la Anatena 3, ce părere are despre fapta lui Dumitru Buzat, arestat preventiv după ce a fost prins în flagrant în timp ce primea 1,25 milioane de lei mită pentru a ajuta o companie să obţină un contract.

„Eu nu am văzut niciodată în viața mea atâția bani la un loc. Ați văzut reacția imediată a partidului. A fost una corectă. În mai puțin de 24 de ore partidul a reacționat imediat după ce a văzut comunicatul DNA-ului. Vorbim de un flagrant, jocurile sunt clare din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, fiecare om are dreptul să se apere. Îmi pare rău pentru ce trece familia domniei sale, dar este o faptă care eu credeam că nu am să o mai văd la televizor, indiferent despre cine ar fi fost vorba”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu a precizat că nu s-a gândit că Buzatu ar fi putut face o asemenea faptă: „Nu aș fi crezut că la această vârstă pe care o are dl. Buzatu se mai poate apleca la așa ceva”.

Potrivit președintelui PSD, „nicio persoană nu trebuie să stea într-o funcție locală sau centrală mai mult de 2 mandate”, pentru că „te îndepărtezi de realitate”.

Marcel Ciolacu a promis că „nimeni care are o problemă penală nu va candida din partea PSD. Nimeni care este trimis în judecată nu se va regăsi pe lista PSD”.

Dumitru Buzatu, care conduce județul Vaslui de mai bine de 30 de ani, a fost reţinut sâmbătă dimineaţa de procurorii DNA Iaşi, după ce a fost prins vineri seara în timp ce primea 1,25 milioane de lei mită pentru a ajuta o companie să obţină un contract. Ulterior, Buzatu a fost arestat preventiv.

(sursa: Mediafax)