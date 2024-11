Ciolacu, către Ciucă, după discuția cu Trump: O să vorbesc și cu Scholz, dar și cu Macron

„Domnul Ciucă a spus că nu e bine că am vorbit cu (Donald Trump - n.r.). În perioada următoare o să caut să vorbesc și cu dl. Scholz, cu domnul Macron și o să-i cert - vedeți că v-a spus de la obraz Ciucă: nu trebuia să vorbiți cu ăsta”, a spus ironic Marcel Ciolacu.

Întrebat ce a discutat cu Donald Trump, premierul a afirmat: „Mai multe, din zona strategică. Am vorbit și despre Ucraina, am vorbit și despre România, am vorbit de parteneriatul nostru strategic, am vorbit că parcă președintele Trump în 2016 a făcut apelul cu alocarea din PIB. Noi am depășit 2%, suntem la 2,5%. Au fost vreo 20 de minute de discuție. Și urmează în perioada următoare să mai avem”

Liderul și candidatul PNL Nicolae Ciucă l-a ironizat pe Marcel Ciolacu, după ce anunțat că a discutat la telefon cu noul președinte american ales. Donald Trump nu este un om cu care să vorbești „How are you?”, a afirmat Ciucă.

„Sunt curios în ce limbă a vorbit domnul Ciolacu cu Donald Trump. Eu m-am întâlnit de 4 ori cu Donald Trump la summit-urile NATO. Donald Trump nu este un om cu care să vorbești , este un președinte alături de care să discuți chestiuni clare și pragmatice și nici nu cred că este bine să vorbești cu dumnealui înainte să își preia mandatul. Pentru Ciolacu este foarte bine că a vorbit acum cu dânsul că nu va mai avea ocazia după alegeri”, a spus marți seara, la Digi24, Nicolae Ciucă.

(sursa: Mediafax)