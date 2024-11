Ciolacu: Această coaliție a funcționat în parametrii așteptați de români. Bolojan - posibil partener

Răspunzând la o întrebare, Marcel Ciolacu a vorbit despre coaliție și a spus că, din punctul său de vedere, a funcționat în parametrii „cumva așteptați de români”.

„Întotdeauna este loc de mai bine. Dar ținând cont de cum am preluat această guvernare, împreună cu Partidul Național Liberal, într-o criză socială, după 8 luni de guvernare de dreapta, iertați-mă, dezastruoasă, cu cea mai mare mortalitate excesivă, după pandemie, după criza energetică, după bâlbâielile cu energia și cu prețul la energie, după zeci de așteptări ale românilor, eu cred și am văzut, de fapt, e o certitudine, că această coaliție a fost votată cu 50 plus 1 la o listă comună de europarlamentari. Că am considerat, unii dintre ei, au considerat că trebuie să facă o altfel de campanie, plină de mizerie, de minciuni (...) este decizia domniilor lor. Dar eu vă spun, că dacă dorim stabilitatea României, dacă dorim să implementăm tot ce avem în PNRR, și aici vorbesc și din componenta de investiții și componenta de reformă, această coaliție ar trebui să continue să fie cumva pe așteptările românilor. Mai ales că știm tot contextul și am învățat cu toții urgențele și prioritățile actului de guvernare”, afirmă liderul social-democrat.

„Restul, ce spune fiecare în campanie? Eu îmi permit să spun acest lucru. Poate domnul Ciucă nu își permite. Și crede că această campanie plină de atacuri personale, plină de atacuri la familie, plină de minciuni, va aduce un scor mai bun partidului pe care-l reprezintă? Eu nu cred. Dar adevărul o să-l aflăm foarte curând. Pe data de 24, pe data de 1 și pe data de 8”, a adăgat acesta.

În schimb, a mai spus Ciolacu, se conturează cine va fi partenerul de dialog al „viitorului președinte al Partidului Social Democrat”, și anume Bolojan.

„Un om care dorește să facă reforme, foarte aplicat în ceea ce privește administrația locală la Bihor. Un partener pe care eu l-aș dori din funcția de președinte a României”, a afirmat Marcel Ciolacu.

(sursa: Mediafax)