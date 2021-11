Ciolacu: Dacă UDMR iese din această coaliție, automat iese și PSD

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că dacă UDMR iese din coaliția PSD-PNL-UDMR-minorități naționale, „automat iese din PSD”. El spune că nu are mandat pentru a creiona o altă majoritate.

„Sunt normale anumite discuții în negocieri. Eu vreau să-i asigur pe români că joi vom avea un guvern. Noi am pornit, noi PSD... Această coaliție va fi formată de PNL, PSD, UDMR, minorități. Eu nu am alt mandat de la partid pentru a creiona o altă majoritate. Logic, înseamnă că eu nu am un mandat petru PSD-PNL. Deci dacă UDMR iese din această coaliție, automat și PSD va ieși, pentru că nu am alt mandat”, spune Marcel Ciolacu.

El spune că PSD dorește să preia Ministerul Transporturilor.

Nicolae Ciucă, reprezentantul PNL la negocierile privind formarea unui nou guvern, recunoaște că discuțiile avansează greu din cauza solicitărilor diferite ale partidelor. Totuși, nu există discuția ca un partid să se retragă, spune Ciucă.

(sursa: Mediafax)