Ciolacu, despre o posibilă alianță cu AUR: Urmează să am o discuție și cred că gândim la fel/ Nu vom avea o discuție cu PNL

Marcel Ciolacu a declarat, întrebat dacă PSR ar colabora cu partidul AUR pentru a forma o majoritate, că încă nu a avut discuții cu co-președintele AUR, George Simion.

„Nu am avut încă cu domnia sa o discuţie, dar urmează să o am şi cred că gândim la fel – să ne apărăm voturile, să vedem ce reprezentare vom avea exact în viitorul Parlament şi pe urmă sunt convins că vom avea şi discuţii politice. Una dintre esenţele politicii este a avea discuţii cu toţi actorii politici. Noi în campania electorală am anunţat foarte clar că nu vom avea o discuţie cu PNL”, a afirmat Marcel Ciolacu, la Digi 24.

De asemenea, întrebat dacă ar colabora cu o formațiune controversată ca AUR, Ciolacu a spus că „românii au întotdeauna dreptate, deoarece ne dau voturile să îi reprezentăm în Parlament”.

„Nu cunosc detalii de controversat, cât de controversat e domnul George Simion. Nu am avut timp în această campanie electorală să studiez ceilalţi jucători politici. Am încercat să acoperim nevoile românilor şi să vedem care sunt urgenţele românilor. Se pare că aceasta este calea corectă a PSD să nu se mai îndepărteze de agenda românilor. Vom avea, repet, discuţii cu toate forţele politice mai puţin cu PNL”, a mai afirmat acesta.

AUR a reușit să obțină în jur de 9% din voturi la alegerile parlmentare și a reușit, astfel, să treacă pragul electoral.

Pe de altă parte, co-președintele AUR, George Simion, a declarat, duminică seara, că nu vor face „alianță cu nicio formațiune politică”.