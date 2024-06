Ciolacu: România a fost o țară de tranzit pentru droguri. Acum drogurile sunt lăsate și în țară

„Deja am făcut pași foarte mari în combaterea acestui flagel”, spune Ciolacu, joi seara, la Antena 3 CNN, întrebat despre traficul de droguri din România.

„Până acum România era o țară de tranzit. Fiind acum și foarte aproape de un conflict armat, încet încet aceste droguri au început să fie lăsate și pe teritoriul României. Azi de dimineață am vorbit cu șeful de la vamă, au început scannerele să funcționeze și găsiseră deja mașini venite din Republica Moldova și cu bani și cu contrabandă. Nu avem alte soluții la traficul mare de droguri. Domnul ministru (de interne - n.r.) are deja are un plan, deja acționăm - fiindcă aici e o rețea internațională - avem în acest moment și, nu vreau să intru foarte mult în detalii, o echipă de lucru și cu partenerii strategici, cu Statele Unite și cu toți jucătorii importanți pe anumite trasee, inclusiv din zone mai îndepărtate”, a asigurat premierul.

„Este evident că toți copiii sunt expuși la acest fluge. Marea problemă, și aici am stat foarte mult de vorbă cu medicii, este faptul că există și droguri sintetice, sunt foarte ieftine, dar foarte toxice și nocive și aici trebuie depistat imediat, nu ies întotdeauna substanțele, le modifică foarte repede”, a adăugat Ciolacu.

Traficul de droguri nu poate fi „păzit” fără un parteneriat cu autoritățile locale, cu Poliția Locală și este nevoie de un plan transpartinic, spune Ciolacu.

(sursa: Mediafax)