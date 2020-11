Ciolacu: E posibil ca luni să se termine această campanie electorală

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune că este posibil ca luni să se termine campania electorală, în contextul în care Executivul a anunțat că vor fi introduse noi restricții pentru limitarea răspândirii noului coronavirus.

„Va fi o perioadă complicată. Azi e prima zi de campanie. Din câte am înțeles și eu de la președintele României, care nu are altă obsesie decât de a organiza alegeri parlamentare pe 6 decembrie, e posibil ca luni să se termine această campanie electorală. Așteptăm cu toții explicații la restricțiile anunțate în ședința de Guvern și cum se va desfășutra această campanie electorală, astfel încât drepturile și libertățile românilor să nu fie încălcate prin acte normative pe care Guvernul nu are dreptul să le emită”, spune Marcel Ciolacu.

El precizează că social-democrații înțeleg necesitatea unor restricții: „Vă reamintesc că dl. profesor Rafila ne anunță de aproape tei luni de zile că trebuie să luăm aceste restricții, mai ales în ceea ce privește transportul în comun. Nu poate decât să ne impună că, până la urmă, Guvernul o să impună anumite restricții și un anumit calendar cu prezența la muncă. Nu înțelegem de ce au fost luate cu atâta întârziere. Cu cât luăm decizii nu în timp real, cu atât restricțiile sunt mai dureroase”, afirmă liderul PSD.

Purtarea măștii de protecție ar putea deveni obligatorie din 9 noiembrie, cursurile școlare s-ar putea desfășura doar online, iar circulația în toate localitățile din România ar putea fi interzisă în intervalul orar 23.00 – 05.00, conform unei hotărâri CNSU care ar trebui să fie aprobată de Guvern.

Hotărârea CNSU propune instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, la nivel național, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile.

În vederea evitării aglomerării transportului public, se propune ca toate instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați să aibă obligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permite acest lucru, să se organizeze programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore.