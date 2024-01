Ciolacu, protestatarilor: Primul și cel mai important lucru este dialogul

„Am anunțat public că am toată disponibilitatea de a sta cu toată lumea de vorbă. Ce am reușit eu împreună cu colegii mei, fiindcă niciodată nu poți să faci ceva singur, împreună cu ministrul de finanțe, am reușit un echilibru macroeconomic al României foarte important, în contextul pe care îl vedem cu toți, în contextul în care cred că 14 state din 27 ale Uniunii Europene au intrat pe deficit excesiv. Primul și cel mai important lucru este dialogul”, spune Marcel Ciolacu, întrebat de ce protestele fermierilor și transportatorilor continuă.

El afirmă că motivele protestatarilor nhu sunt politice.

„Eu cred că sunt niște nemulțumiri acumulate, o lipsă de dialog mai aplicată, fiindcă dacă vă uitați la revendicări nu sunt niște lucruri spectaculoase, sunt lucruri care s-au strâns în timp. (...) Investițiile pe care mi le doresc eu, mai ales în zona de procesare a produselor alimentar,vor dura până când ele se declanșează. Ne-am bugetat, dar repet prin dialog vom închide”, încheie premierul.

(sursa: Mediafax)