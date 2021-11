Ciolacu: În acest moment de răscruce pentru ţară, nu avem altă soluţie politică decât o guvernare cu PNL

Lucian Alecu

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu,a declarat vineri că soluţia politică a unei guvernări care să includă şi PNL şi PSD este "singura" în acest moment de răscruce pentru România. Liderul social-democraţilor, Marcel Ciolacu, a mai spus că, în cazul în care "războiul" dintre cele două mari partide va continua, va crea o nouă criză politică şi va duce la declanşarea alegerilor anticipate.



"Am avut prima întâlnire cu domnul Florin Cîţu, preşedintele PNL. Sunt ferm convins că, din acest moment, atât eu, cât şi colegul meu vom fi sub un asediu al unor oameni care au alte priorităţi, al celor care vor încerca să ne demonstreze că direcţia în care am plecat nu este cea corectă. Fiecare dinte noi ştim ce am greşit. Îmi pare rău, cu adevărat, voi aţi greşit mai mult, fiindcă aţi fost la putere. Eu vreau să vă asigur de buna mea credinţă şi, după discuţia de ieri, şi de buna credinţă a domnului preşedinte Florin Cîţu. Am depăşit momentul în care am făcut socotelile de sondaje, de procente, de poziţionări. Eu consider că în acest moment de răscruce a României nu avem altă soluţie politică. Dacă vom continua războiul dintre cele două partide mari ale României la anul, în martie, vom vorbi de o nouă criză politică, vom vorbi, categoric, de alegeri anticipate şi să nu credeţi că cei care vor să stăpânească această ţară prin dezbinarea românilor se vor opri aici", a afirmat Ciolacu, la evenimentul "Topul Naţional al firmelor private din România", organizat de Consiliul Naţional al IMM-urilor din România.



El a transmis că se angrenează în acest proiect numai cu implicarea partenerilor sociali într-un mod activ în actul de guvernare.



"Îmi asum acest proiect, sper să reuşim să-l realizăm, dar, categoric, în acest proiect eu nu mă voi angrena decât împreună cu partenerii sociali într-un mod activ, în actul de guvernare", a spus preşedintele PSD.