Ciolacu: Sunt ferm convins că spre sfârșitul anului va fi o inflație sub 5%

Întrebat despre prognozele oficialilor europeni privind inflația, care determină îngrijorare în rândul oamenilor, premierul Marcel Ciolacu a spus: „Eu am preluat cu o inflație de cred că 10,3, am ajuns acum la 5,8-5,9, este evident că suntem pe un trend descendent. Sunt ferm convins că spre sfârșitul anului categoric va fi o inflație sub 5%, de fapt și BNR a prognozat acest lucru”.

Potrivit premierului, creșterea economică s-a bazat pe investiții pentru prima dată, și nu pe consum.

„Ce e cel mai îmbucurător este creșterea economică estimată și pe anul acesta, dar mai ales pe anul viitor. România a reușit să nu intre în recesiune. A reușit acest lucru pentru că atât în administrația locală, dar și în administrația centrală, a fost o mobilizare de a da drumul la cât mai multe investiții. De aceea, e pentru prima oară în istoria României când avem plăți efective de aproape 41 de miliarde în patru luni, numai în zona de investiții, iar creșterea economică a fost pentru prima oară bazată nu pe consum, a fost bazată pe investiții. Cu adevărat, va trebui să implementăm reformele din PNRR, astfel încât când se vor finaliza aceste investiții să fie și sutenabile. E drumul României în acest moment care trece în zona țărilor dezvoltate odată cu aderarea la OECD”, a mai spus Ciolacu.

(sursa: Mediafax)