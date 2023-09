Ciolacu: Nu am de gând să dau vreun pas înapoi. Este nevoie de reformă majoră

„Avem, astăzi, forma finală a măsurilor fiscal-bugetare, după consultările cu toți partenerii sociali – sindicate, patronate, ONG-uri, dar și cu administrația locală. O bună parte dintre propunerile lor se regăsesc în acest proiect. Acesta este actul pe care am decis să îmi asum răspunderea în Parlament! Sunt măsuri care vizează stoparea risipei bugetare, combaterea evaziunii și reașezarea sistemului fiscal pe baze echitabile. România nu-și mai permite facilități și privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscală de 150 de miliarde de lei pe an. Adunate înseamnă 15% din PIB, nu există vreun exemplu de stat modern care să poată funcționa în asemenea condiții. Bugetul României se bazează pe taxele plătite de salariați, pe consumul acestora și pe investițiile publice. Avem însă un paradox aberant: cea mai mare impozitare a muncii din Europa, dar printre cele mai mici taxe și impozite din Europa pe capital”, spune Marcel Ciolacu.

El afirmă că, în calitate de premier, este obligat să pună interesul României „mai presus decât interesele unor grupuri nemulțumite că fac profituri nu de miliarde de euro, ci de sute de milioane de euro”.

„Și există un interes vital: acela să nu ajungem la stoparea fondurilor europene și a reformelor din PNRR. Însumat, vorbim de o miză uriașă, peste 70 de miliarde de euro și de aderarea României la OECD, care ar aduce un aflux de investiții străine în țara noastră! NU îmi voi asuma să pun în pericol asemenea obiective strategice ale țării. Am văzut tot felul de interpretări ale unora cum că aceste decizii aduc austeritatea. Adevărul este ca austeritate a fost când s-au tăiat în 2010 salarii și pensii și s-a majorat TVA-ul de la 19 la 24%. Atunci românii au fost sărăciți și s-a prăbușit puterea de cumpărare. Acest Guvern nu crește însă TVA-ul general. Și păstrăm la 9% TVA-ul pentru alimente și medicamente. La fel cum păstrăm TVA-ul cel mai mic, de 5% la lemne de foc, energie, gaze și cărți. Deci nu există niciun risc pentru ca prețurile să crească”, adqaugă Ciolacu.

El afirmă că nu se poate vorbi de austeritate când o măsură-cheie este creșterea salariului minim cu 10% de la 3.000 la 3.300 de lei, iar în construcții, prin ordonanță de urgență, salariul minim e mărit cu 12.5% până la 4.500 de lei.

„Vorbim astfel de o creștere a salariului minim pentru 2 milioane de oameni, iar angajații obișnuiți nu vor plăti nicio taxă în plus. Este adevărat, unii nu vor mai fi șefi la stat. Se vor desființa mii de posturi de șefi, cu toată liota de consilieri, șoferi și secretare. Este cea mai ambițioasă reformă a aparatului bugetar de după revoluție și ar fi fost de așteptat ca acest proces să fie demarat mai devreme. Nu s-a întâmplat, așa că o fac eu acum. Nu am de gând să dau vreun pas înapoi. Este nevoie de reformă majoră și sunt pregătit să mi-o asum fiindcă este singura șansă pentru a continua dezvoltarea României”, încheie Ciolacu.