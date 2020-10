Ciolacu, mesaj către parlamentarii ce demisionează din partid: Onoarea de a fi în Parlament nu e o meserie

Onoarea de a fi în Parlament nu este o meserie de care să te legi, le transmite liderul PSD, Marcel Ciolacu, parlamentarilor care au anunțat că demisionează din partid pentru că nu se regăsesc pe listele pentru alegerile parlamentare.

„Această onoarea de a fi în Parlamentul României nu este o meserie de care să trrebuie să te legi. Am un exemplu - Andi Cristea a candidat pentru un nou mandat de europarlamentar și a fost primul sub linie. Nu am auzit de la Andi Cristea spunând că se leapădă de PSD și cât de nefericit e. Viața îți oferă în fiecare și noi oportunități și azi e pe locul doi pe listele PSD de la Buzău”, spune Marcel Ciolacu.

Reacția lui vine după ce parlamentari PSD cu notorietate, precum Șerban Nicolae sau Liviu Pleșoianu, au anunțat că demosionează din partid pentru că nu se regăsesc pe listele pentru alegerile parlamentare.