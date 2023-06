Ciolacu: Am terminat cu pensiile speciale la parlamentari, urmează cumulul pensiei cu salariul

„Astăzi am început cu pensiile parlamentarilor. E un lucru corect. Nu poți să ceri altor categorii, dacă tu îți menții aceste privilegii. Există europarlamentarii care au acest privilegiu. Aproape în toate parlamentele lumii există această pensie. Important este ca oamenii politici să se adapteze cerințelor și a nevoilor din propria țară. Azi, am văzut cu o largă majoritate, am terminat cu pensiile speciale la parlamentari, urmează cumulul pensiei cu salariul. Există excepții la aleșii locali, pentru că dreptul de a alege și a fi ales este în Constituție și nimeni nu are dreptul să atace Constituția României, fiindcă atunci ar fi un haos în țară”, declară Marcel Ciolacu.

El precizează că vor fi excepții de la interdicția cumulului pensie-salariu la actori, profesorii universitari, precum și la medicii care sunt și profesori.

„Sunt lucruri normale, dar se termină și acest capitol. (...) Închiem în această săptămână până la finalul sesiunii și discuția cu pensiile speciale și cu acele eșalonări și negocieri avute pentru până în 2035. Se termină și cu angajații din parlament. Trebuie să înțelegem că nevoie societății românești sunt cu totul altele decât nevoile noastre personale. Este evident că am un program, că împreună cu colegii mei avem o foaie de parcurs”, încheie Ciolacu.

Plenul reunit al celor două camere ale Legilativului au eliminat, luni, pensiilor parlamentarilor. În favoare au votat 382 deputați și senatori, iar trei s-au abținut.

(sursa: Mediafax)