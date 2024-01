Ciolacu, despre reforma în ministere: „Am s-o duc până la capăt. Înțeleg așteptarea!”

„Eu înțeleg așteptări și le respect fiindcă sunt îndreptățite. Înțeleg și faptul că de 35 de ani se așteaptă această reformă. Mai mult decât să îmi asumă că într-un an electoral voi finaliza reforma sistemul bugetar nu pot să fac. Dacă îmi cereți să fac ce nu s-a făcut în 30 de ani, pe un sistem paușal, să spun din acest moment toată lumea trebuie să dea afară 10 % din sistemul de sănătate, ca să fim, domnule, am făcut reformă, nu o să fac. Câteodată graba poate strica buna intenție și asumare”, spune Marcel Ciolacu despre reforma în ministere.

El precizează că, în acest moment, „sunt vreo trei ministere care au făcut sistemul de organizare în interiorul ministerului, urmează agențiile și tot ce sunt companiile subordonate”.

„Vorbeam cu domnul Grindeanu, la el sunt 53 entități separate, ordonatori terțiari de credite. Am s-o duc până la capăt, înțeleg așteptarea, dar chiar să dați cu pietre într-unul care și-a asumat acest lucru, și în an electoral, și să spuneți, după șase luni destul de complicate, ținând cont numai dacă vorbesc de deficite și de buget. M-am încadrat cu toate la termen, o să mă încadrez și cu ce am promis”, încheie Ciolacu.

(sursa: Mediafax)