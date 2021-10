Ciolacu: Sub coordonarea lui Alexandru Rafila vor avea loc consultări cu partenerii sociali

Lucian Alecu

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a anunțat joi că un grup de specialişti, sub coordonarea deputatului social-democrat Alexandru Rafila, va avea mai multe consultări cu partenerii sociali cei mai afectaţi de pandemie şi de criza energetică.



"Aşa cum am promis că oamenii politici o să facă un pas înapoi, sub coordonarea domnului doctor Alexandru Rafila vor avea loc astăzi mai multe consultări cu partenerii sociali cei mai afectaţi de pandemie şi de criza energetică. Domnul profesor Rafila va fi însoţit de mai mulţi medici şi specialişti din domeniu, să vedem măsurile care trebuie luate cât mai urgent", a spus Ciolacu, la sediul central al PSD.

PSD organizează joi o serie de consultări cu reprezentanţii sectoarelor economiei afectate de pandemie, în vederea identificării soluţiilor pentru depăşirea crizei sanitare în care se află România.