Cioloș, despre autopropunerea lui Orban: Am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început

Lucian Alecu

Dacian Cioloș transmite un mesaj liberalilor, după ce au apărut informații că Ludovic Orban s-a autopropus pentru a fi validat pentru a fi premier desemnat din partea partidelor de dreapta: „Am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început”.

„Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din această seară, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început pentru România”, transmite liderul PLUS, Dacian Cioloș.

Liderii USR PLUS vor discuta miercuri varianta ca Ludovic Orban să fie propunerea partidelor de dreapta pentru a deveni premier desemnat, au declarat pentru MEDIAFAX surse din conducerea Uniunii.

„E opoziție în partid la scenariul asta. Ar fi greu de «vândut» această variantă, după ce Orban și-a dat demisia acum o săptămână”, declară sursele citate.

Ludovic Orban s-a autopropus premier la întâlnirea cu liderii USR PLUS și UDMR, au declarat pentru MEDIAFAX surse apropiate negocierilor dintre partidele de dreapta.

Discuțiile de marți, de la Vila Lac, nu s-au soldat cu un consens între liderii PNL, USR PLUS și UDMR, au declarat pentru MEDIAFAX surse participante la negocieri.

La discuțiile de marți, de la Vila Lac, au fost prezenți Ludovic Orban, Kelemen Hunor, Dan Barna și Dragoș Tudorache.

Întâlnirea a avut loc după ce Dan Barna a propus ca liderii celor trei partide din viitoarea coaliție să intre împreună în guvern ca vicepremieri.

Premierul Ludovic Orban a anunţat pe 7 decembrie că îşi depune mandatul de prim-ministru, la un an și o lună de la învestirea în funcție. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Nicolae Ciucă premier interimar.

(sursa: Mediafax)