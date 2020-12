Cioloș, după exit-poll-ul CURS-Avangarde, de la ora 21:00: Românii nu au dat un mandat clar niciunui partid să formeze singur Guvernul

Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, a declarat, după exit-poll-ul CURS-Avangarde, de la ora 21:00, că dacă aceste rezultate se mențin, este clar că românii nu au dat un mandat niciunui partid și că va fi un guvern de coaliție.

„USR PLUS este acum o forţă politică matură, care a dovedit că poate rezista şi poate creşte într-o competiţie directă cu vechile partide. Vom avea în Parlament o echipă solidă de deputaţi şi senatori. Foarte probabil, un număr dublu faţă de cel pe care l-am avut până acum", a arătat Cioloş, într-o declaraţie susţinută la sediul USR PLUS.



El a menţionat că alianţa este pregătită să poarte negocieri în vederea guvernării, dar a exclus o colaborare cu PSD.



"Nu vom abdica de la cererile noastre de reformă şi de modernizare a ţării. Cu acest obiectiv vom participa şi vom iniţia discuţiile pentru formarea unei majorităţi de guvernare. USR PLUS este pregătită să îşi asume guvernarea, avem un program de guvernare, avem 40 de angajamente pe care le-am prezentat în campanie şi care vor fi cartea noastră de căpătâi pentru orice negociere de construire a unei majorităţi. Vom începe aceste discuţii pornind de la obiectivele de guvernare şi abia apoi putem discuta celelalte detalii. Pentru acest deziderat, USR PLUS este pregătit să poarte discuţii cu acele partide politice care vor o guvernare onestă şi competentă. Şi din punctul nostru de vedere este clar: USR PLUS nu intenţionează să negocieze cu PSD nicio majoritate de guvernare. Credem că putem construi o astfel de majoritate reformistă şi de modernizare a României cu forţe politice care au astfel de obiective în programul de guvernare", a precizat el.

Totodată, Cioloș a precizat că USR PLUS consideră că a primit un mandate foarte clar din partea celor care au votat alianța.

„Dacă datele pe care le avem acum vor confirma numărătoare voturilor finală, e clar că românii nu au dat un mandat clar niciunui partid să formeze singur Guvernul. Deci vom avea de-a face cu un guvern de coaliţie. Noi, la USR PLUS, considerăm că am primit un mandat foarte clar din partea celor care ne-au susţinut. În ciuda pandemiei sau poate tocmai datorită pandemiei, România are nevoie în următorii ani de modernizare, de reforme profunde. Trebuie să construim pe o fundaţie solidă şi curată, de onestitate şi profesionalism şi acesta este mandatul cu care USR PLUS merge în Parlament şi acesta este mandatul cu care USR PLUS va negocia intrarea la guvernare", a mai spus Dacian Cioloş.