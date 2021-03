Cioloș, intervine în scandalul Voiculescu: Nu poți crucifica un om pentru că e transparent

Nu poți să crucifici un om pentru că e transparent și să vii cu tot felul de argumente că vai, e pus în pericol statul, pentru că lumea află despre cum se desfășoară vaccinarea, când datele alea sunt publicate de ministrul Sănătății, spune liderul PLUS, Dacian Cioloș, pe pagina sa de facebook.

Copreședintele Alianței USR PLUS, Dacian Cioloș, spune că, în acest moment, nu există motive pentru care Vlad Voiculescu să fie demis.

„Vreau să văd motivele. Deocamdată, nu văd motive să fie demis, pentru că aplică programul de guvernare și pentru că e transparent. Dar nu o să intru în capcana asta să discutăm de demisia lui Vlad Voiculescu, pentru că nimeni nu a cerut-o (...). Deci cred că ar trebui mai ușor cu demiterea pe scări și bine ar fi să ne apucăm de treabă, mai degrabă. Vlad Voiculescu e ministru al Sănătății, de la el sunt niște așteptări, inclusiv cele legate de transparență. Încă din primăvara anului trecut, noi, la USR PLUS am cerut Guvernului de atunci transparență, pentru că de acolo trebuia să pornim cu analiza și atunci era firesc ca odată ajunși la guvernare, să aplicăm noi ceea ce am cerut altora să facă”, a mai precizat Cioloș.

Mesajul vine după ce în interiorul PNL au apărut nemulțumiri despre modul în care Vlad Voiculescu a publicat datele referitoare la campania de vaccinare.

Și ministrul de Interne, Lucian Bode, l-a criticat public pe Voiculescu pentru decizia luată fără avizul unor instituții din domeniul apărării și securității naționale. „Nu este normal ca listele să fie publicate cu adrese legat de sistemul de apărare, că nu ne sunt toți prieteni și pot fotografia și filma”, a declarat Bode.

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, întrebat despre contrele cu ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, că prin publicarea datelor privind vaccinarea „s-a format în opinia publică” ideea că s-au vaccinat persoane care nu ar fi fost eligibile. „Eu nu cred că acele acuzații sunt reale. Cei care au publicat aceste date, să le explice”, a declarat premierului.