Cioloș: Nu poți duce România în Schengen cu negocieri de talcioc. Unii nu înțeleg cum se negociază

Parlamentul European a adoptat marți, cu o largă majoritate, o nouă rezoluție prin care cere aderarea României la Spațiul Schengen. O decizie ar urma să fie luată în luna decembrie, la Consiliul Justiție și Afaceri Interne. Până atunci, experții Comisiei Europene vor publica un raport de evaluare tehnică.

Dacian Cioloș precizează că rezoluția PE ”are o valoare politică, în primul rând, e semnalul politic pe care-l dă PE, instituție care nu e implicată direct în decizia privind aderarea la Schengen”.

„Decizia este doar la Consiliul UE, deci miniștrii de Interne decid și, hai să zicem, cu o influență din partea șefilor de stat și de Guvern, însă e important și acest semnal politic”, adaugă Cioloș.

Eurodeputații din partidul premierului olandez, Mark Rutte, s-au abținut de la vot.

„Faptul că s-au abținut și nu au votat împotrivă mi se pare important de remarcat. Asta arată că încă nu e luată o decizie la Haga, cel puțin în partidul premierului Rutte și alte partide care fac parte din coaliția de guvernare, pentru că acolo sunt patru partide care fac parte din coaliția de guvernare. Eu știu că ei așteaptă să vadă raportul CE privind situația Schengen (...), cred că așteaptă și raportul MCV (...). Noi, europarlamentarii români din grupul Renew, o să solicităm o întâlnire la Haga și cu premierul Rutte și cu parlamentari din Parlamentul național, ca să venim și noi cu argumentele pe care le avem, pentru a susține aderarea la Schengen a României”, adaugă eurodeputatul Renew.

El aefirmă că România a aderat la UE de 15 ani, „iar din 2011 încoace, România îndeplinește condițiile de aderare la Schengen”.

„Din 2011 încoace, PNL și PSD au fost la guvernare aproape tot timpul, cu excepția unui singur an, în 2016, în rest, fie doar PNL, fie doar PSD, fie amândouă partidele împreună au fost la guvernare. Deci eu cred că de acolo trebuie să vină explicațiile, de ce nu a aderat România la Spațiul Schengen până acum și de ce trebuie din nou să îngrășăm porcul în Ajun și de ce ne aruncăm în aer noi oportunități de a adera la Schengen, de fiecare dată când apare o fereastră de oportunitate? (...) Deci eu aștept explicații de la PNL și PSD de ce nu a intrat România în Schengen până acum din 2011 încoace, câtă vreme ei au fost la guvernare (...). Eu am impresia că unii politicieni de la noi nu înțeleg în continuare cum se negociază la nivel european, pentru că dacă cineva are impresia, cum am tot văzut că circulă discuții acum, cu două bărci cumpărate sau eu știu cu ce lobby din ăsta de talcioc, negocieri de talcioc, poți să duci România în Spațiul Schengen, se înșeală”, conchide Cioloș.

(sursa: Mediafax)