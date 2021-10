Cioloş: Preşedintele este preocupat să atace USR, care sunt subtilităţile acestei atitudini, dânsul ştie

Lucian Alecu Dacian Cioloș Dacian Cioloș

Dacian Cioloş, preşedintele USR PLUS a anuntat că preşedintele Klaus Iohannis este 'preocupat să atace USR de câte ori are ocazia', menţionând că nu înţelege care sunt "subtilităţile acestei atitudini" şi că USR este un partid responsabil care caută soluţii pentru ieşirea din criză.



"În acest moment, noi căutăm soluţii împreună cu partidele responsabile. Ce îşi doreşte sau nu-şi doreşte domnul preşedinte, cred că e mai bine să-l întrebaţi pe dânsul. (...) Domnul preşedinte ne-a spus şi nouă la întâlnire că soluţiile politice de coalizare trebuie găsite între partidele politice. Eu am văzut că preşedintele este preocupat să atace USR de câte ori are ocazia. Care sunt subtilităţile acestei atitudini, dânsul ştie. Noi, partid responsabil, căutăm soluţii şi gândim soluţii atât cât ne stă în putere", a afirmat Cioloş la o conferinţă de presă, întrebat ce crede că îşi doreşte preşedintele în această situaţie de criză.



Liderul USR a mai precizat că, dacă premierul desemnat Nicolae Ciucă nu reuşeşte să formeze un guvern şi îşi depune mandatul, "mingea este din nou în terenul preşedintelui, care va decide "cum are de gând să iasă din criză".



Cioloş s-a întâlnit, luni, cu premierul desemnat Nicolae Ciucă pe tema formării guvernului.



