Cîțu, apel la BNR: Trebuie să crească dobânzile rapid

„BNR dă mâine (marți - n.r.) testul independenței de politic! Singura instituție din România care are ca obiectiv fundamental stabilitatea prețurilor este BNR. În același timp este singura instituție care are și instrumentele să stabilizeze prețurile acum. Prețuri stabile înseamnă o rată a inflației în jur de 2% pe an. Acum rata inflației este 16% și chiar BNR estimează că o să mai crească. BNR anunță mâine (marți - n.r.) decizia să în ceea ce privește dobânda de politică monetară. Lucrurile sunt simple. Dacă BNR prezintă un scenariu în care inflația continuă să crească, peste nivelul estimat anterior, atunci BNR nu și-a făcut treaba. Altfel spus, trebuie să crească dobânzile rapid până la cel puțîn 11%, atât cât este estimat CORE2”, afirmă Florin Cîțu, senator PNL.

El apreciază că marți este „o zi crucială pentru bunăstarea românilor”.

„BNR a așteptat foarte mult și degeaba responsabilitate din partea MF-PSD. MF-PSD nu o să scadă deficitul bugetar. BNR trebuie să se gândească la români și să facă totul că rată inflației să scadă acum. Românii sărăcesc în fieacare zi din cauza inflației psd-iste. Dacă iar împinge vârful inflației în viitor, atunci BNR îi abandonează pe români și nu vrea să supere politicul. Sper că BNR să nu uite că atât mandatul sau cât și cel al politicienilor este dat de români. Iar rata inflației mare, inflație psd-istă, îi afecateaza pe toți românii și cel mai mult pe cei săraci. Trece BNR testul mâine?”, încheie Cîțu.