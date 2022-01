Cîţu: Dacă Marcel Ciolacu are şi altă soluţie, sunt foarte deschis să o vedem. Dacă nu certificatul verde, altceva

Liderul PNL, Florin Cîţu, a anuntat vineri, că dacă liderul PSD, Marcel Ciolacu, susţine o altă soluţie în afara certificatului verde, este foarte deschis să vadă o propunere, mentionand însă că nu va accepta o variantă care să închidă economia.

El a mai spus că va exista o discuţie în coaliţia de guvernare cu privire la certificatul verde, precizând că acest document este în vigoare în mare parte, fiind solicitat în restaurante, cinematografe, mall-uri.



"Unde avem o discuţie în coaliţie: când mergem mai departe cu certificatul verde. Propunerea mea este ca cel puţin pentru personalul din sistemul medical - aici vorbim de angajaţi, cei care lucrează în sistemul medical, atât la stat, cât şi la privat - să se ceară certificatul verde. Bineînţeles că există apoi discuţia despre Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, în special IGSU, şi acesta era introdus în acel proiect, şi alte funcţii esenţiale. Aici aş vrea eu lucrurile. E adevărat, pentru restul economiei, aici, juriştii sunt împărţiţi, unii spun că este ok, alţii spun că nu este ok, cum este în alte ţări se poate întâmpla, aici specialiştii trebuie să se pronunţe. Varianta pe care noi am propus-o în Parlamentul României este discutată şi cu specialiştii din Sănătate şi din Justiţie, ea la două voturi nu a trecut de Senat. Are susţinere şi are susţinerea parlamentarilor. Vom vedea dacă vom merge mai departe. Dacă nu, oricum avem certificat verde în România astăzi. Ceea ce este important este să fie aplicată această măsură", a adăugat Cîțu, într-o conferință de presă.



Potrivit acestuia, nu a existat nicio discuţie la Palatul Cotroceni cu privire la certificatul verde.