Cîțu, despre criticile lui Cioloș: Avem o înțelegere de a nu comenta

Florin Cîțu a fost întrebat, miercuri, după ce a primit votul de încredere al Parlamentului cum se face că au venit deja critici chiar din partea partenerilor din coaliție, după ce Dacian Cioloș a spus că nu înțelege propunerea lui Sorin Cîmpeanu la Ministerul Educației.

Florin Cîțu a spus că nu știe despre criticile lui Dacian Cioloș, dar că, în principiu, există o înțelegere, care, se pare că deja a fost încălcată.

„Eu știu că în coaliție avem un o înțelegere de a nu comenta asupra candidaților altor formațiuni politice. Nu am văzut declarațiile”, a spus Florin Cîțu.

Întrebat ce se întâmplă acum, după ce copreședintele USR PLUS a încălcat înțelegerea, Florin Cîțu a spus că nu va discuta despre acest subiect până nu va vedea despre ce a fost vorba.

La rândul său, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a spus că va ava loc o discuție în coaliție după această ieșire a lui Dacian Cioloș.

„Aș prefera să nu comentez. Vom discuta aceste lucruri cu partenerii noștri. Eu cred că înaintea oricărei poziționări publice a unui lider din coaliție este necesar dialogul, este necesară armonizarea pozițiilor, este necesară luarea unor decizii care să ne reprezinte în egală măsură”, a spus Orban.

În timp ce în Parlament se vota Guvernul PNL-USR PLUS – UDMR, copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș a criticat ministrul de la Educație, Sorin Cîmpeanu.

„La fel ca o mare parte a societății civile, și eu, personal, am o nemulțumire cu privire la prezența lui Sorin Câmpeanu în Guvern – și, la fel, mulți colegi ai mei. Îl cunosc de multă vreme, dar felul în care a acționat politic și profesional în ultimii ani e departe de ceea ce cred că ar trebui să fie un parcurs politic decent și o referință pentru educația din România. Din păcate, am putut acționa în structura guvernului doar proporțional cu voturile primite. Nu am avut control pentru desemnările de miniștri ale partenerilor, așa cum nici partenerii nu au avut pe cele ale USR PLUS”, scrie, pe Facebook, Dacian Cioloș, copreședintele USR PLUS.

Acesta afirmă că USR PLUS nu va accepta „derapaje de la program, de la angajamentele luate împreună, mai ales în Educație, un domeniu-cheie de care depinde viitorul tuturor”.

Sorin Cîmpeanu a mai fost ministru la Educație, în unul dintre guvernele conduse de Victor Ponta, în 2014.

(sursa: Mediafax)