Cîţu, despre lipsa reformelor în administraţia publică

Florin Cîţu, preşedintele PNL, a pledat, duminică, pentru o reformă a administraţiei publice şi a explicat că accelerarea acestor măsuri nu a fost posibilă, pentru că USR PLUS a plecat de la guvernare.



"Eu am cerut reforma la Metrorex - nu s-a făcut. Am cerut reformă la CFR Călători - nu s-a făcut. Am cerut reforme la toate instituţiile de stat - nu s-au făcut. Şi aici, pentru că au plecat de la guvernare foştii parteneri, în septembrie, nu am mai avut timp să apăsăm pe pedala de acceleraţie, să facem aceste reforme", a spus Cîţu, duminica, la sediul PNL.



Întrebat de jurnalisti dacă în cadrul negocierilor cu PSD a fost adusă în discuţie disponibilizarea a 25% dintre angajaţii din sistemul bugetar, premierul a negat, explicând că liberalii doresc o reformă.



"Era o discuţie în sensul că, OK, am avea loc să eficientizăm aparatul public. Şi aici vă spun ce ne spun nouă oamenii, pe stradă. Aparatul bugetar este supradimensionat, salariile sunt mult prea mari, serviciile pe care le primim de la stat nu sunt eficiente şi eu vreau performanţă de la angajaţii din sectorul public, vreau să fie bine plătiţi cei care fac performanţă, iar cei care sunt acolo pe pile şi pe prietenii să nu mai existe acolo. Asta este de fapt ideea", a mai spus Cîţu.