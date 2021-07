Cîțu, despre revocarea lui Nazare: Nu a avut conotații politice

Lucian Alecu / Hepta

Revocare ministrului de Finanțe Alexandru Nazare nu a avut conotații politice, dă asigurări premierul Florin Cîțu: „În momentul în care cineva nu are performanță la superlativ eu nu mă sfiesc să fac schimbări”.

„Am făcut o analiză a acestui portofoliu. Decizia am luat-o marți, când i-am spus dlui ministru să-și dea demisia. Am anunțat liderii coaliției. Aseara m-a anunțat că nu își dă demisia și am mers mai departe cu planul de revocare”, explică Florin Cîțu.

Premierul spune că revocarea nu a avut conotații politice.

„Nu are nicio legătură cu intervențiile politice. Dl. Nazare este în filiala Prahova, iar filiala Prahova nu și-a dat până acum niciun fel de susținere. Nu despre asta este vorba. Pentru mine contează performanța echipei guvernamentale și este important ca toți să aibă performanță la superlativ. În momentul în care cineva nu are performanță la superlativ eu nu mă sfiesc să fac aceste schimbări”, conchide Cîțu.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a comentat remanierea ministrului de Finanțe susținând că „ar vrea să creadă că nu este vorba despre o pedeapsă” deoarece Alexandru Nazare a refuzat să-l susțină pe Florin Cîțu în cursa internă pentru șefia partidului.

Premierul Florin Cîțu a anunțat joi că a transmis la Palatul Cotroceni propunerea de revocare a lui Nazare: „Astăzi, după încă o discuție cu membrii coaliției, am transmis președintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a domnului Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor”.

„Domnul ministru a avut posibilitatea să își dea demisia, a preferat să fie revocat. Totți liderii coaliției au fost informați de marți după-amiaza”, a precizat Florin Cîțu.

Acesta a vorbit și despre motivele care au stat la baza acestei decizii.

„În ceea ce privește motivele, am făcut o evaluare la șase luni de zile, sunt mai multe lucruri, dar pe scurt cele mai întârziate proiecte sunt la Ministerul Finanțelor”, a spus premierul, care a adăugat că este vorba de proiecte importante pentru atragerea fondurilor europene și eliminarea evaziunii fiscale.

Președintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de revocare din funcția de ministru de Finanțe a lui Alexandru Nazare.

(sursa: Mediafax)