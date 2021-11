Cîțu insistă cu premier PNL: Este singurul scenariu

PNL nu a pus condiții cine să fie premierul din partea PSD peste un an și jumătate, a spus, joi, președintele liberalilor, Florin Cîțu, care a afirmat că „singurul scenariu” este cu premier PNL în prima parte a rotației stabilite între liberali și social-democrați pentru funcția de prim-ministru.

„Avem o propunere de premier cu care noi credem că am deblocat aceste negocieri. Eu zic că este o mare victorie pentru PNL. (...) Noi nu am pus condiții. Nici pentru peste un an jumătate nu am pus condiție să nu fie președintele Marcel Ciolacu. Noi suntem mai indulgenți”, a spus, joi seara, președintele PNL, Florin Cîțu.

Acesta a afirmat că premierul este cel care va numi miniștrii, iar singurul scenariu este că premierul va fi de la PNL.

„Premierul este șeful (pentru a numi miniștrii - n.r.). Va fi implicat sută la sută. Este singurul scenariu! Premierul va fi de la PNL”, a spus Cîțu.

Întrebat dacă el va fi președintele Senatului, Florin Cîțu a răspuns că nu s-a discutat acest lucru.

(sursa: Mediafax)