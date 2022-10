Cîţu: Voi cere conducerii PNL vot pentru analizarea activităţii Ministerului de Finanţe în 2022

"Parlamentul României, prin comisiile de buget finanţe sau o comisie specială de anchetă, cheamă MF-PSD pentru a da explicaţii referitoare la activitatea financiară în anul 2022. În 2022, MF-PSD a plătit o dobândă medie de 7,2% pentru împrumuturi (ieri MF-PSD a plătit o dobândă de 9,35%). În 2021 şi 2020, guvernele liberale au plătit în medie 3,3% (pentru PSD-işti, 3,3 < 7,2). Problema este ca în 2022 există banii din PNRR care au dobândă zero, dar MF-PSD nu-i foloseşte", a scris Cîţu.



În opinia lui Cîţu, cheltuielile cu dobânzile în buget au ajuns la maxim istoric.



"În 2022, MF dă mai mulţi bani pe dobânzi decât tot bugetul Ministerului Transporturilor, de exemplu. Este aceasta strategia PSD de a ţine România subdezvoltată? În 2022, deşi se spune că veniturile la buget sunt mai mari, MF-PSD împrumută cea mai mare sumă din istorie, cu aproximativ 19 miliarde lei mai mult ca în 2021. MF-PSD trebuie să vină să explice în comisia de anchetă de ce îndatorează România când spune că are venituri mai mari şi are la dispoziţie şi banii din PNRR", a mai scris Cîţu.



De asemenea, el susține că deficitul bugetar a crescut la rectificarea bugetară din august în condiţiile în care dobânzile sunt în creştere şi veniturile bugetare aparent mai mari.