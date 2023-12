Ciucă: Dacă partidul mi-o cere, îmi asum o candidatură la alegerile prezidenţiale

El a fost întrebat într-un interviu la DC News dacă va candida la alegerile prezidenţiale de anul viitor.



"La Sinaia a fost o decizie politică prin care PNL şi-a asumat responsabilitatea de a merge în alegeri prin forţe proprii şi discuţiile au fost în interiorul partidului, legate de tot ceea înseamnă asumarea la nivel de preşedinte de filială, la nivel de conducere executivă pe etape ale anului electoral 2024. Şi bineînţeles, întrebarea din sală, de la colegi, a fost: dumneavoastră vă asumaţi să candidaţi ? Dacă partidul mi-o cere, îmi asum, nu am niciun fel de problemă, doar că, în momentul de faţă, chiar mai este un an până atunci, dacă partidul mi-o cere, voi candida, dar cred că este mult prea devreme să intrăm în această analiză şi dezbatere a alegerilor prezidenţiale în condiţiile în care avem atât de multe de făcut pentru închiderea anului 2023, pentru începerea şi demararea coerentă a anului 2024. Deci, avem de guvernat şi avem o responsabilitate faţă de români", a mai spus Ciucă.



El a mai declarat că în momentul în care strategia pentru alegerile din 2024 a PNL va fi definitivată, va fi anunţată şi candidatura la alegerile prezidenţiale.



În context, Ciucă a fost întrebat dacă mai este prieten cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, aşa cum era în perioada în care el era şef al Guvernului.



"Sigur că da, sunt prieten cu toată lumea şi mi se pare corect să discutăm despre ceea ce înseamnă responsabilitatea la nivel de lideri. Aşa cum spuneam, după aceşti 34 de ani, PSD, PNL, reprezintă partidele mainstream, care s-au aflat permanent în confruntare. De doi ani de zile am demonstrat, scuzaţi-mă, că ne-a venit mintea la cap şi am putut să punem laolaltă valorile şi ceea ce am considerat că poate să contribuie la buna funcţionare a acestei coaliţii şi am reuşit... am depăşit doi ani de zile de când asigurăm guvernarea ţării. Şi este o guvernare bună, şi cu realizări şi cu aspecte pe care trebuie să le rezolvăm, care sunt în curs de derulare, dar, pe care insistăm că le vom rezolva. Nu se pot întâmpla toate peste noapte. Pentru a putea să rezolvăm aceste chestiuni este nevoie de continuitate ", a afirmat Ciucă.



Fiind întrebat dacă şi l-ar dori contracandidat pe Marcel Ciolacu, în varianta în care PNL îi va cere să candideze la prezidenţiale, Ciucă a spus: "Aici, poporul suveran va decide, pentru fiecare dintre cei care vor intra în această cursă".



"Oricăruia dintre candidaţi îi voi ura succes. Un gânditor, un tactician, Sun Tzu, spunea: să-ţi cunoşti adversarul, inamicul, mai bine decât pe tine însuţi ! Şi aici aş mai adăuga ceva, dincolo de a-l cunoaşte trebuie să-l respecţi, pentru că atunci când îl respecţi îţi îndeplineşti obiectivul", a menționat Ciucă.