Ciucă, la depunerea candidaturii: Voi fi un președinte responsabil, un președinte echilibrat

„Situația internațională s-a schimbat și vedem că se schimbă, din păcate, din ce în ce mai des. Ca atare, avem nevoie de o viziune liberală în măsură să gestioneze toate aceste provocări, provocări de natură economică, provocări de natură socială, provocări de natură care să afecteze democrația. Trebuie să vedem și să găsim soluții pentru viitorul copiilor noștri, pentru siguranța noastră ca națiune. Ca atare, venim cu o viziune de dreapta. România are nevoie de o viziune de dreapta și o persoană în măsură să implementeze această viziune. Mă bazez foarte mult pe Partidul Național Liberal”, spune Nicolae Ciucă.

El afirmă că PNL aste cel mai vechi partid politic din România și din Uniunea Europeană.

„Discutăm de un partid care este angajat de fiecare dată și responsabil pentru toate proiectele politice pe care și le-a asumat. Și de data aceasta Partidul Național Liberal vine cu un proiect pentru familie, comunitate și țară. Mă bazez foarte mult pe onoarea și credința oamenilor de dreapta în acest proiect și mă refer la ceea ce am susținut și la Consiliu, Partidul Național Liberal vine cu o viziune pentru o Românie prosperă și sigură. România are capacitatea să asigure siguranța cetățenilor și aici discutăm de siguranța economică, siguranța socială, siguranța în comunități, în școală, siguranța pentru a demara o afacere și, bineînțeles, capacitatea de a face față tuturor provocărilor externe. Ca atare, voi fi un președinte responsabil, un președinte important, un președinte echilibrat, care, așa cum am făcut toată viața mea, voi munci alături de cetățenii României, alături de instituțiile statului”, încheie Ciucă.

El nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor prezenți.

Liberalii au depus, potrivit lui Ciucă, 1,6 milioane de semnături de susținere a candidaturii sale la alegerile prezidențiale.

(sursa: Mediafax)