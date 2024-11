Ciucă, după ce Ciolacu l-a numit „mojic”: Să explice cât a folosit facilitățile de la RAAPPS

„Acum n-am să comentez o astfel de declarație, pentru că are însemna să consider că domnul Ciolacu are habar de semnificația cuvântului . Dar văd că, totuși, mai sunt reminiscențe legate de anumite sentimente. Acum, ca să închidem chestiunea aceasta cu tot ceea ce înseamnă acea hotărâre de guvern, vreau să spun de la bun început că este o hotărâre de guvern, de mai bine de un an de zile, despre care s-a știut și care a fost finanțată inclusiv de domnia sa. Eu nu fug de niciun fel de răspundere, pentru că n-am fugit niciodată, îmi asum absolut orice. Dacă a considerat că nu este o hotărâre de guvern potrivită, de ce nu a vorbit despre ea, atunci când am elaborat-o? Sau de ce n-a vorbit în momentul în care a preluat dumnealui funcția de prim-ministru? Și s-a găsit, tocmai acum, în campanie electorală, să o aducă în discuție?”, spune Nicolae Ciucă,

El afirmă că își asumă hotărârea de guvern pentru reabilitarea vilei din Aviatorilor, despre care presa scrie că îi va fi atribuită lui Klaus Iohannis.

„Ok. Eu o asum, n-am o problemă. Doar că diferența între mine și oricare dintre cei care verbalizează acest subiect, este că eu am stat în casa mea. Eu nu am stat în casă de la R.A.P.P.S. Nu m-am folosit de această facilitate. Și că au zis că îmi place să stau la țară, recunosc, sunt de la țară, am stat în curte. Nu-i zic bătătura, că bătătura mai are niște anexe, unde mai cresc păsări și alte... Deci am stat în curtea mea, nu în curtea R.A.P.P.S.-ului. Când o să explice cât timp a folosit facilitățile de la R.A.P.P.S., să vină să stea de vorbă cu mine”, încheie Ciucă.

Premierul Marcel Ciolacu l-a jignit luni seara, pe Nicolae Ciucă, pe care l-a numit „mojic” și l-a acuzat că nu își asumă nimic. Scandalul a pornit după ce surse politice au dezvăluit că social-democrații sunt cei care au inițiat proiectul pentru reabilitarea vilei din Aviatorilor.

Ciolacu a precizat într-o conferinţă de presă susţinută la Ambasada României de la Paris, că va pune la dispoziţia opiniei publice informaţiile referitoare la devizul total al lucrărilor, după ce va fi parcurs tot traseul necesar în vederea desecretizării.

„Eu nu pot să fiu ipocrit. E normal că eu cunosc, am lucruri pe care am dreptul să le spun, am lucruri pe care nu am dreptul să le spun. Am văzut mizeriile care se aruncă împotriva domnului Neacșu. Nu poți să fii atât de mojic să nu îți asumi lucruri pe care le faci atunci când ești prim-ministru. E adevărat: această funcție de prim-ministru trebuie să o iei cu bunele și relele ei, cum le iau și eu. Și dau explicații, vă dau explicații și dvs (jurnaliștilor - n.r.). Câteodată sunt supărat, câteodată sunt obosit, câteodată sunt liniștit, ca acum când vin de la biserică, dar trebuie să îți asumi decizii. Când ai ajuns un om de stat la o asemenea funcție. Cunosc absolut tot. Nu am dreptul să spun. Anumite documente sunt încă secretizate. Nu cunosc devizul total. O să îl cer secretarului general, care îl va cere la RAPPS și vi-l va pune la dispoziție. Nu putem fi chiar așa de josnici. Am înțeles: mi-ai dat adresa pe Facebook, cu personal, ca doamna Șoșoacă, cu telefonul personal. Nu schimb nici adresa, nici telefonul, pentru că nimeni nu va schimba felul meu de a fi și modul meu de a trăi, fiindcă nu mi-e rușine. Dar nu poți să îți asumi nimic din ce ai făcut. Să încerci să îți asumi doar lucrurile bune. Cel mai urât în politică este când te lauzi cu munca altuia”, a afirmat Ciolacu.

