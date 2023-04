Ciucă, despre comasarea alegerilor: Căutăm o abordare legală, constituțională

„Este o discuție (despre comasarea alegerilor în 2024 - n.r.) în momentul de față. Am discutat la nivelul coaliției, am discutat la nivelul PNL, chiar în ultima ședință a Biroului Politic Național, despre acest subiect. În acest moment, fiind vorba de o analiză, am rugat specialiștii din partid să caute soluții și desigur să venim cu o abordare legală, constituțională, nu de altă natură. Dacă va exista, atunci o vom discuta, dacă nu va exista, nu o vom discuta”, spune Nicolae Ciucă.

Liderul PNL a fost întrebat dacă liberalii ar accepta comasarea alegerilor parlamentare și primul tur de prezidențiale.

„Sunt trei rânduri de alegeri, doar trei pot fi discutate într-o asemenea permutare. Nu există acum decât una din cele trei și urmează să analizăm să vedem ce ne spun specialiștii pe domeniu din fiecare partid”, încheie Ciucă.

(sursa: Mediafax)