Ciucă, întrebat dacă va vorbi cu Lasconi: Sunt foarte deschis să avem această discuție

Întrebarea vine în contextul în care, luni seară, Ludovic Orban a anunțat luni că se retrage din cursa electorală și că o susține pe Elena Lasconi.

„Astăzi, împreună cu colegii mei din Alianța Forțelor de Dreapta, am luat o decizie pe care o consider necesară și indispensabilă pentru sănătatea democrației din România. Astăzi, împreună cu colegii mei, am luat decizia să continuăm campania electorală pentru alegerile prezidențiale, dar această campanie să fie pentru susținerea candidatului Elena Lasconi”, a spus Orban luni.

Întrebat de un jurnalist dacă crede că se va retrage cineva din cursa electorală în favoarea sa, Ciucă a răspuns: „Este un subiect care în momentul de față cred că poate fi închis pentru că indiferent cine se retrage, rămâne pe buletinul de vot. Oamenii au opțiunea lor. Dacă există un astfel de demers, nu poate să însemne nimic altceva decât un semnal pentru unitatea dreptei”.

(sursa: Mediafax)