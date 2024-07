Ciucă nu exclude dialogul cu USR: Să ne așezăm și vedem unde duc discuțiile

„Eu am avut o atitudine cât se poate de normală și decentă și voi avea și de aici înainte. Am sunat-o pe doamna Lasconi imediat după ce a câștigat funcția de președinte al USR, am felicitat-o și ceea ce îmi spuneți acum nu este nimic altceva, din perspectiva mea, decât o invitație la dialog. Ca atare, voi discuta și voi avea un dialog cu toată lumea”, afirmă Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă va discuta inclusiv scenariul privind susținerea Elenei Lasconi, el a spus „Să ne așezăm și vedem unde duc discuțiile”.

„Am făcut apel și fac încă odată apel către partidele care se consideră de dreapta și și centru dreapta pentru că în momentul de față eu spun că singura opțiune liberală din România este USR-ul. Să mă susțină pe mine, pentru că, pe domnul Ciucă nu mai poți să îl dezlipești din poză de domnul Ciolacu. Au pierdut foarte mult din încrederea electoratului, au greșit de două ori prin coaliția cu PSD și eu cred că este o greșeală și electoratul de dreapta, liberal, este dezamăgit”, spunea Elena Lasconi.

