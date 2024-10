Ciucă: Voi solicita prelungirea termenului pentru PNRR cu cel puţin doi ani

El a fost întrebat, joi, după ce a participat la Summitul PPE, dacă a discutat cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre suspendarea plăţii a treia din PNRR şi dacă are de gând să răspundă apelului premierului Marcel Ciolacu de a lua o decizie politică în ceea ce priveşte impozitarea IMM-urilor şi în problema sinecurilor din consiliile de administraţie.



"Nu am avut timpul necesar să discutăm în detaliu aceste subiecte. Au fost discutate subiectele de principiu, iar în acest moment se discută politic nevoia de revedere a planurilor de redresare şi rezilienţă NextGenerationEU, ţinând cont de faptul că faţă de 2021, când a fost luată decizia pentru punerea în aplicare a acestor planuri, astăzi situaţia este total diferită şi în perioada următoare sunt mai multe ţări care solicită revederea anumitor ţinte şi jaloane şi România poate şi eu sunt convins că va face acest demers, cel puţin pentru mine ca lider al Partidului Naţional Liberal în calitate de candidat la Preşedinţie şi dacă voi reuşi să ajung să fiu ales de către români voi solicita inclusiv prelungirea termenului pentru PNRR cu cel puţin doi ani", a spus Nicolae Ciucă, după ce a participat la Summitul PPE.



El a spus că subiectul suspendării celei de-a treia plăţi din PNRR este "o treabă atât de serioasă", încât nu doreşte că intre într-un "joc de a pasa mingea de la unii la alţii" cu social-democraţii.



Ciucă a susţinut că în PNRR nu a fost prevăzut niciodată coborârea pragului pentru microîntreprinderi până la o anumită sumă.



"În momentul de faţă, în ceea ce priveşte pragul la micro-întreprinderi, ţinând cont de tot ce am reuşit să desprindem din Planul de Redresare şi Rezilienţă nu a fost niciodată în plan trecut jalonul ca la microîntreprinderi să coboare pragul până la 80.000, 70.000 şi aşa mai departe. România s-a angajat să coboare acest prag. L-a coborât odată la 500.000. În momentul de faţă sunt atât de multe IMM-uri încât au o cifră de afaceri de peste 150 de miliarde de lei, iar noi, în condiţiile în care vom lua această măsură şi vom genera închiderea acestor IMM-uri, eu cred că pierderea pentru economia României va fi mult mai mare decât cele 300 de milioane, motiv pentru care nu cred că trebuie să ne jucăm (...) cu astfel de subiecte. Trebuie să vedem clar unde se pierde şi de unde se câştigă mai mult, iar atunci când vorbim de microîntreprinderi nu vorbim doar de bani, vorbim de oameni care muncesc, oameni care au locuri de muncă", a spus liderul PNL.



El a afirmat că au existat discuţii politice în coaliţie pe acest subiect, dar de fiecare dată PSD a insistat pe scăderea pragului la microîntreprinderi.



"Soluţia în momentul de faţă - şi am discutat inclusiv cu reprezentanţii IMM-urilor, toţi aceşti oameni spun, putem înţelege orice, un singur lucru vă solicităm, nu veniţi cu o astfel de decizie peste noapte. S-a reuşit scăderea pragului cu 50%, de la 1 milion la 500.000. Toată lumea şi-a făcut planurile de afaceri şi funcţionează pe această direcţie. Este absolut brutal să venim cu o altă măsură, care cu certitudine va afecta tot ceea ce ţine de întreprinderile mici şi mijlocii. Asta dorim să înţeleagă. Iar dacă nu va înţelege Comisia, eu cred că domnul prim-ministru Ciolacu, pentru că de aceea este prim-ministru, poate să negocieze împreună cu miniştrii de resort toate aceste aspecte la nivelul Comisiei, pentru că nu este prevăzut în PNRR vreun nivel, vreo cifră pentru pragul la IMM", a spus Ciucă.



El a susţinut că propunerea sa privind prelungirea PNRR cu încă doi ani poate fi analizată în coaliţie de stafful tehnic.



Ciucă a răspuns şi referitor la declaraţia premierului Marcel Ciolacu, care a susţinut că în coaliţie "se comunică prin secretarii generali sau putem prin telepatie".



"Asta n-am încercat-o până acum, dar doar asta a spus? (...) Asta cu telepatia e complicată rău de tot. Eu am văzut că a zis că sunt prizonierul partidului sau ceva de genul ăsta. Recomandarea mea este să nu folosească termeni militari că e complicat, că de la prizonier mă duce mintea imediat la victimă şi s-ar putea ca el să fie victimă a propriului partid", a afirmat liderul PNL. AGERPRES