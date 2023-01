Năsui acuză: „Se înființează încă o agenție inutilă dar bănoasă, cu 250 de posturi și 76 de pensii speciale”

„Se înființează încă o agenție inutilă dar bănoasă: 250 de posturi, 76 de pensii speciale, o mașină la doi angajați. Se numește Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior. Un nume pompos și impresionant, cine ar fi împotriva investițiilor și comerțului exterior? Se înființează prin desprinderea a două direcții din ministerul antreprenoriatului și turismului. În prezent, ministerul are 589 de posturi și 5 secretari de stat. După modificare, va avea 382 posturi și ... tot 5 secretari de stat. Deși activitatea se mută și se înființează alte posturi secretari de stat în agenție, se păstrează și sinecurile din minister”, scrie pe Facebook Claudiu Năsui.

El precizează că agenția va avea 250 de posturi, adică 43 de posturi noi peste cele 207 care se mută din minister.

„Dintre ele, 76 sunt cu grade diplomatice și pensie specială. Ca să vedeți cât de mult vor ei de fapt să desființeze pensiile speciale. Cine sunt acești atașați? Fiica unui fost șef de stat, consiliera unui ministru demis, alt consilier și naș de cununie pentru un ministru, fosta soție a unui viceprimar, fost director de cabinet al ministrului, fosta soție a unui deputat PSD și așa mai departe. Înțelegeți de ce PSD-PNL nu dorește desființarea pensiilor speciale. Culmea abia acum urmează: va avea un parc auto de 125 de mașini. Adică o mașină la 2 angajați. Am găsit în ministerul economiei un mamut de 839 de posturi inutile. În mandatul meu, am desființat 40 de posturi cu pensie specială și apoi am început o reorganizare care ar fi tăiat doar din prima etapă 30% din totalul posturilor. Dar ce să vedeți, PSD și PNL și-au împărțit ministerul în două, iar posturile au crescut în total la 864. Din 6 demnitari (un ministru și 5 secretari de stat), au ajuns la 11 (doi miniștri și 9 secretari de stat). Acum posturile totale devin 907. Plus 13 demnitari (doi miniștri, 10 secretari de stat și un subsecretar de stat). La ele se adaugă cabinetele demnitarilor și posturile de înalți funcționari publici. Totul pentru a face același lucru pe care îl făceau până acum, adică... mai nimic. În plină criză, avem cel mai umflat guvern, peste dublul demnitarilor primului guvern USL doar în ministere. Am atins un nou record de 1.280.000 de angajați la stat. Și tot înființează posturi și sinecuri. Cine plătește pentru toate aceste sinecuri? Nu ei. Ei doar încasează. Nota de plată ajunge la contribuabilii români, prin taxele pe care le-au crescut și prin inflația istorică”, încheie Năsui.

(sursa: Mediafax)