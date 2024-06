Clotilde Armand, după ce a pierdut alegerile: „USR punct. Și de la capăt. Un nou început – restart”

„USR punct. Și de la capăt. Un nou început – restart.” Așa începe mesajul publicat duminică de Clotilde Armand. Ea cere ajutorul cetățenilor pentru realizarea strategiei partidului.

„În primul rând cred că este important fin sinceri cu noi să ne recunoaștem vina acolo unde am greșit și acolo unde s-a greșit. Doar așa putem evolua. Apoi eu mai cred cu tărie că acum este momentul unui restart profund al USR. Un bun moment în care trebuie să ne privim în oglindă și să nu ne mai mințim, să ne recunoaștem și să ne amintim ce ne-a unit împreună pe noi toți: ghiniști, barniști, clotildiști, nicușoriști etc. Cred că de la acest moment zero putem să repornim motoarele la turație maximă, de la lucrurile care ne ține pe noi toți împreună: cinstea, competența meritocrația, transparența. Eu n-am să încep să arăt cu degetul persoanele care sunt responsabile pentru rezultatul slabe ale partidului. Eu vă propun (membrilor și cetățenilor care cred în noi) o reconciliere și o reconstrucție din temelie a USR. Voi lansa aici curând o platformă deschisă publicului pentru a ne răspunde toți cetățenii despre ce am greșit și cum cred aceștia că putem face mai bine”, scrie în mesajul lui Armand.

Potrivit lui Clotilde Armand, restartul USR trebuie să se realizeze respectând o serie de principii.

„Restartul USR trebuie să înceapă reconstrucția internă de aici: 1. Democrația în partid - componența Comitetului Politc, verificarea adreselor email pentru votul electronic, fără decizii abuzive ale Biroului Național etc.). 2. Transparența - banii din subvenție, publicarea CV-urilor și a contractelor. 3. Solidaritatea în partid pentru filialele mici. 4. Meritocrația în partid. 5. Lista este deschisă”, mai scrie în mesajul trimis de Clotilde Armand.

Datele centralizate de AEP arată că în Sectorul 1, George Tuţă, candidatul comun al Alianţei PSD-PNL pentru alegerile locale, a obţinut 36,61% din voturi, în timp ce Clotilde Armand se află la o distanţă mică, de aproape 700 de voturi, cu 35,92%.