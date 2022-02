Clotilde Armand JIGNEȘTE un consilier local PNL: Eu nu pot pune preț pe ce zice un croitor instabil psihic!

Schimbul de replici a fost mai amplu, între edilul celui mai bogat sector al Capitalei și membrii Consiliului Local.

Adrian Oianu a apostrofat-o pe Clotilde Armand: „Dacă trăiați în București acum 200 de ani, când Sectorul 1 era mahala, erați mahalagioaca șefă! Mahalagioaica numărul 1!”

Clotilde Armand i-a replicat: „Am respect pentru toți croitorii, dar nu pentru ăia care jignesc”.

Adrian Oianu a continuat: „E o rușine ca o doamnă din Franța să nu știe diferența între croitor și designer vestimentar”.

Discuțiile s-au terminat cu o jignire adresată de edil către consilierul PNL ”Eu nu pot pune preț pe ce zice un croitor instabil psihic!”.

Dar PNL nu mai acceptă replicile primarului, astfel încât îi cere să își ceară public scuze.

Nici reprezentanții altor partide politice nu sunt de acord cu modul de comportament al primarului. "E vorba de un schimb de replici între doamna Armand şi un consilier PNL. Nu e prima oară, e probabil prima oară când află presa. Li s-a mai adresat şi altfel, ca de exemplu schizofreni. Nu ştiu dacă nu cumva sunt cuvintele cu care s-au obişnuit foştii aliaţi între ei. Noi nu intrăm în aşa ceva.

La adresa consilierilor PSD are ironii superioare. Nu ne-a zis că suntem instabili, schizofreni sau în alte feluri. Are doar ironii superioare în care ne explică faptul că ştie administraţie şi noi nu ştim. Noi nu ne intimidăm la chestii din astea. Nu ştiu cum se vede PSD din afară, dar în interior nu suntem ca motanul care se sperie de la prima zgârietură şi se bagă repede sub canapea. Avem obiective şi ne vedem de ele. Cât timp rezolvăm ce e în Sector, ce spune Clotilde Armand nu ne interesează", a povestit Florin Manole, președinte PSD Sector 1, pentru DCNews.