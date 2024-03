Coaliția decide cine deschide lista comună la europarlamentare

Liderii PSD şi PNL trebuie să decidă cine va deschide lista comună la alegerile europarlamentare, după ce Ramona Chiriac a anunțat, joi, că nu mai candidează la alegerile europarlamentare din motive personale.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus, joi seara, că, în acest moment, își dorește ca listele pentru europarlamentare să fie deschise de reprezentanți si PSD și PNL.

De asemenea, liderii coaliției stabilesc și o eventuală participare comună în municipii reședință de județ, în condițiile în care unele filiale PNL se împotrivesc.

„Am anunțat că Timișul nu este de vânzare. Dacă PSD își dorește Timișul, să-l câștige corect, la alegeri! Pentru că mă opun alianței locale cu PSD, liderii de la București îmi blochează candidatura la Consiliul Județean Timiș. Dorința mea, a filialei PNL Timiș și a celor peste 40 de primari, este una simplă: competiție electorală cu PSD, nu blat cu "arbitrii" de la București. Vreau să îl contracandidez pe Alfred Simonis deoarece este inacceptabil ca un psd-ist să stabilească regulile de joc pentru filiala PNL Timiș. În momentul de față, PNL Timiș are un număr record de primari, are o organizație județeană de care sunt mândru și mai ales, PNL Timiș are coloană vertebrală. Ce vrea Simonis în Timiș, nu este o alianță politică ci dezintegrarea filialei PNL”, afirma preșăedintele organizației PNL Timiș, Alin Nica.

(sursa: Mediafax)