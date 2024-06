Comisia electorală a USR a validat votul prin care a fost aleasă noua conducere a partidului

Cei 24 de membri ai Biroului Național au fost aleși prin votul celor 600 de delegați care au participat la Congresul extraordinar USR, organizat sâmbătă. Potrivit statutului, cel de-al 25-lea membru al Biroului Național este președintele partidului.

Iată lista celor 24 de membri ai Biroului Național:

1. Armand Clotilde-Marie-Brigitte

2. Baciu Cristian-Mihai

3. Bogdan Horia-Daniel

4. Coliban Allen

5. Costescu Anisia-Georgiana

6. Dinică Silvia-Monica

7. Drăgoescu Cezar-Mihail

8. Echert Adrian

9. Fritz Dominic Samuel

10. Gârbacea Florin-George

11. Ion Stelian-Cristian

12. Mălureanu Liviu

13. Mihaiu Radu-Nicolae

14. Miruță Radu-Dinel

15. Moșteanu Liviu-Ionuț

16. Murariu Oana

17. Năsui Claudiu-Iulius-Gavril

18. Nistor Andrei

19. Prună Cristina-Mădălina

20. Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel

21. Tanasă Ștefan

22. Țoiu Oana-Silvia

23. Vasile-Voiculescu Vlad

24. Wiener Adrian.

„Când am vorbit despre reconstrucția partidului, nu am aruncat vorbe în vânt. Eu am promis – și de asta mă țin – că voi aduce voci reprezentative din partid, alese democratic, la aceeași masă și vom arăta împreună că USR este singura speranță pentru o Românie care pare că s-a colorat toată în roșu. România merită un viitor bun și, împreună, o echipă USR unită și puternică poate să construiască acest viitor pentru țara noastră. Am încredere în colegii mei, am încredere în toți oamenii de bună-credință din țara asta care înțeleg că nu reconstruim un partid, ci o mișcare menită să ducă la bun sfârșit ce am început în 1989”, afirmă Elena Lasconi, președinta USR.

